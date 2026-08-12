Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 16 reacties
Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez
Foto: © photonews
Word fan van Nederland! 72

Roberto Martinez is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe bondscoach van Nederland te worden. De voormalige bondscoach van België en Portugal kan daarmee voor een historische keuze zorgen bij Oranje, want al bijna vijftig jaar werd de nationale ploeg niet meer geleid door een buitenlandse trainer.

Volgens De Telegraaf heeft Martinez in Malaga al een gesprek gevoerd met Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB. De Nederlandse bond bekijkt de Spanjaard dus concreet als kandidaat om de nationale ploeg onder zijn hoede te nemen.

Grote Nederlandse namen haken af

In de zoektocht passeerden ook verschillende Nederlandse toptrainers de revue. Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag werden genoemd, maar zij besloten zelf niet in te gaan op de interesse. Daardoor werd de lijst met mogelijkheden een stuk kleiner. Ook Michael Reiziger kwam ter sprake. Zijn naam zorgde echter voor behoorlijk wat kritiek en ook die piste lijkt niet verder te worden bewandeld.

Een aanstelling van Martinez zou om nog een andere reden opvallend zijn. Oranje koos sinds Ernst Happel in 1978 niet meer voor een buitenlandse bondscoach. Met de Spanjaard zou dus gebroken worden met een traditie die bijna een halve eeuw standhield.

Martinez kent het internationale voetbal

In België hoeft Martinez uiteraard geen introductie meer. Hij stond van augustus 2016 tot eind 2022 aan het roer van de Rode Duivels en leidde de nationale ploeg in 80 wedstrijden. Zijn grootste succes kwam op het WK van 2018, toen België in Rusland derde werd.

Zijn periode eindigde uiteindelijk een stuk minder positief. Martinez kreeg in zijn laatste jaren veel kritiek en verloor een groot deel van het krediet bij de Belgische supporters. Kort na zijn vertrek ging hij in januari 2023 aan de slag bij Portugal. Daar bleef hij tot deze zomer. Op het jongste WK eindigde het avontuur in de achtste finales tegen Spanje.

Tijdens dat tornooi kwam Martinez ook in het nieuws door berichten over gesprekken met Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Een overstap naar Saudi-Arabië kwam er uiteindelijk niet. Nu kan Nederland zijn volgende bestemming worden. Dat er al rechtstreeks met De Jong is gesproken, maakt duidelijk dat Martinez meer is dan zomaar een naam op een lange kandidatenlijst.

16 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Nederland
Roberto Martinez

Meer nieuws

Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)?

Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)?

14:30
1
Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

14:45
Transfers en het Europees stadion: Union-CEO Bormans geeft duidelijkheid over gevolgen van uitschakeling

Transfers en het Europees stadion: Union-CEO Bormans geeft duidelijkheid over gevolgen van uitschakeling

14:00
Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

13:30
1
Berchem Sport staat dicht bij komst van Patro-aanvaller

Berchem Sport staat dicht bij komst van Patro-aanvaller

13:45
BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge

BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge

13:00
2
OFFICIEEL: Cercle Brugge troeft Club Brugge af voor winger

OFFICIEEL: Cercle Brugge troeft Club Brugge af voor winger

12:30
"De beste zomertransfer": 25 minuten waren genoeg voor Youri Tielemans

"De beste zomertransfer": 25 minuten waren genoeg voor Youri Tielemans

12:00
Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter Analyse

Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter

11:40
16
DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet

DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet

11:30
1
Rood voor Van de Perre zorgt voor verwarring: dit is waarom

Rood voor Van de Perre zorgt voor verwarring: dit is waarom

11:00
6
Club Brugge met duidelijk signaal: deze drie spelers mogen nu vertrekken

Club Brugge met duidelijk signaal: deze drie spelers mogen nu vertrekken

10:30
5
Belgen beleven sterke Europese avond: opvallend duel voor Lukaku in aantocht?

Belgen beleven sterke Europese avond: opvallend duel voor Lukaku in aantocht?

10:00
Belgische voetbalbond was Nederland te snel af: Mark van Bommel reageert op interesse van Oranje

Belgische voetbalbond was Nederland te snel af: Mark van Bommel reageert op interesse van Oranje

07:00
Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop

Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop

09:07
8
Dit gaat Lukaku verdienen bij Fenerbahçe: Anderlecht stond financieel kansloos

Dit gaat Lukaku verdienen bij Fenerbahçe: Anderlecht stond financieel kansloos

09:00
6
Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht

Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht

08:30
7
Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League

Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League

07:20
107
KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

08:00
6
AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

23:00
Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

22:30
14
Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"

Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"

22:00
14
LIVE: Union slikt de 3-2 Live

LIVE: Union slikt de 3-2

20:34
De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

21:40
8
Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

21:20
1
Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

20:39
'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

21:00
1
Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

20:00
'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

20:40
BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

20:15
5
Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit' Opinie

Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit'

19:40
12
Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

19:20
Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

19:00
1
Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt

Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt

18:30
5
Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

18:00
Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 24/09 Duitsland Duitsland
Servië Servië 24/09 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 24/09 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 24/09 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Rood voor Van de Perre zorgt voor verwarring: dit is waarom Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)? de zwerte maan de zwerte maan over Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop JaKu JaKu over Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez IXL IXL over Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht kennervb kennervb over Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter FCB vo altijd FCB vo altijd over BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge IXL IXL over Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League George McFly George McFly over KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved