Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez

Roberto Martinez is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe bondscoach van Nederland te worden. De voormalige bondscoach van België en Portugal kan daarmee voor een historische keuze zorgen bij Oranje, want al bijna vijftig jaar werd de nationale ploeg niet meer geleid door een buitenlandse trainer.

Volgens De Telegraaf heeft Martinez in Malaga al een gesprek gevoerd met Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB. De Nederlandse bond bekijkt de Spanjaard dus concreet als kandidaat om de nationale ploeg onder zijn hoede te nemen.

Grote Nederlandse namen haken af

In de zoektocht passeerden ook verschillende Nederlandse toptrainers de revue. Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag werden genoemd, maar zij besloten zelf niet in te gaan op de interesse. Daardoor werd de lijst met mogelijkheden een stuk kleiner. Ook Michael Reiziger kwam ter sprake. Zijn naam zorgde echter voor behoorlijk wat kritiek en ook die piste lijkt niet verder te worden bewandeld.

Een aanstelling van Martinez zou om nog een andere reden opvallend zijn. Oranje koos sinds Ernst Happel in 1978 niet meer voor een buitenlandse bondscoach. Met de Spanjaard zou dus gebroken worden met een traditie die bijna een halve eeuw standhield.

Martinez kent het internationale voetbal

In België hoeft Martinez uiteraard geen introductie meer. Hij stond van augustus 2016 tot eind 2022 aan het roer van de Rode Duivels en leidde de nationale ploeg in 80 wedstrijden. Zijn grootste succes kwam op het WK van 2018, toen België in Rusland derde werd.

Zijn periode eindigde uiteindelijk een stuk minder positief. Martinez kreeg in zijn laatste jaren veel kritiek en verloor een groot deel van het krediet bij de Belgische supporters. Kort na zijn vertrek ging hij in januari 2023 aan de slag bij Portugal. Daar bleef hij tot deze zomer. Op het jongste WK eindigde het avontuur in de achtste finales tegen Spanje.





Tijdens dat tornooi kwam Martinez ook in het nieuws door berichten over gesprekken met Al Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Een overstap naar Saudi-Arabië kwam er uiteindelijk niet. Nu kan Nederland zijn volgende bestemming worden. Dat er al rechtstreeks met De Jong is gesproken, maakt duidelijk dat Martinez meer is dan zomaar een naam op een lange kandidatenlijst.