Rood voor Van de Perre zorgt voor verwarring: dit is waarom

De uitschakeling van Union SG tegen Bodø/Glimt kreeg diep in de blessuretijd nog een opvallend hoofdstuk. Kamiel Van de Perre kreeg zijn tweede gele kaart en moest daardoor van het veld, maar vooral de manier waarop die beslissing tot stand kwam zorgde voor vragen.

De scheidsrechter leek de overtreding aanvankelijk namelijk niet duidelijk te hebben waargenomen. Frank Boeckx gaf bij VTM2 meer uitleg bij de fase. Op de beelden is volgens hem goed te zien dat Van de Perre te laat komt in zijn duel met Jens Petter Hauge en vervolgens vol op diens voet gaat staan. Dat de gele kaart terecht was, staat voor de voormalige doelman dan ook nauwelijks ter discussie. Het opmerkelijke zat vooral in het tijdstip waarop ze werd gegeven.

Scheidsrechter reageert pas later

De scheidsrechter liet de fase aanvankelijk doorgaan en legde het spel pas enige tijd later stil. Vervolgens verscheen alsnog de gele kaart voor Van de Perre. Omdat hij eerder in de wedstrijd al geboekt was, betekende dat meteen rood.

"In de herhaling zie je dat Van De Perre te laat komt en vol op de voet van Hauge gaat staan. De scheidsrechter fluit wel heel laat, dus zal men hem iets ingefluisterd hebben", verklaarde Boeckx.

Dat laatste is sinds dit seizoen mogelijk in zulke specifieke situaties. Wanneer een tweede gele kaart automatisch tot een rode kaart leidt, kan de arbitrage volgens Boeckx bijkomende informatie krijgen over de overtreding. Daardoor hoeft een fout die de scheidsrechter zelf niet volledig heeft gezien niet noodzakelijk zonder gevolgen te blijven.

Nieuwe regel meteen zichtbaar

Voor veel kijkers was de fase daardoor verwarrend. Normaal wordt een gele kaart rechtstreeks na een overtreding gegeven, terwijl Van de Perre hier pas met vertraging werd bestraft. Precies daardoor viel de nieuwe toepassing extra op.



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Voor Union waren de gevolgen bovendien meteen zwaar. Van de Perre moest nog voor de verlengingen naar de kant, waardoor de Brusselaars die extra tijd met tien spelers moesten afwerken. Uiteindelijk bleek dat een bijzonder pijnlijke handicap in een wedstrijd die pas helemaal op het einde beslist werd.