'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

Standard de Liège zou plots interesse tonen in Ryan Fosso. Daardoor zouden de Rouches een speler in huis kunnen halen die eerder al op de radar stond van ... RSC Anderlecht. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd in de zaak, want er zijn nog meer kapers op de kust voor de middenvelder.

Standard speurt verder naar versterking voor het middenveld en heeft na Casper De Norre - die niet over lijkt te mogen komen vanuit Engeland - nu ook ene Ryan Fosso op de radar gezet. Dat laat alvast transfergoeroe Sacha Tavolieri weten. De 24-jarige international van Kameroen speelt pas sinds januari bij Sturm Graz, maar maakt grote sier.

RSC Anderlecht hield Ryan Fosso een paar weken geleden ook in het oog als mogelijke versterking voor het middenveld. De 24-jarige Zwitser met Kameroense roots stond op de shortlist in het Lotto Park, maar paars-wit heeft nog geen concreet bod gedaan.

Standard wil Ryan Fosso van Sturm Graz in huis halen

De verdedigende middenvelder wordt dus gevolgd door meerdere clubs, al bevond het dossier zich nog in een verkennende fase wat paars-wit betreft. Onder meer Levante werd toen ook al genoemd als een mogelijke nieuwe bestemming voor Fosso.

Fosso maakte begin 2026 de overstap naar Sturm Graz. De Oostenrijkse club haalde hem weg bij Fortuna Sittard, waar hij anderhalf jaar onder contract stond. Fortuna had hem in de zomer van 2024 gratis overgenomen van FC Vaduz.

Veel kapers op de kust voor de jongeling van Sturm Graz Ryan Fosso

Bij Sturm Graz heeft hij meteen indruk gemaakt, onder meer met goede invalbeurten tegen het Hearts van Wouter Vrancken in de voorrondes van de Champions League. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twee miljoen euro.





Het zou voor Standard een interessante deal kunnen worden als ze Fosso op definitieve basis zouden kunnen overnemen. Of Anderlecht ondertussen nog in de markt is voor de verdedigende middenvelder? Dat is nog niet geweten. De komende uren, dagen of weken zal er meer duidelijkheid komen in de zaak.