Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League

De Europese kater van Union krijgt nog een stevig staartje. Na de uitschakeling in Bodø liep het na het laatste fluitsignaal uit de hand, met rode kaarten voor Florucz en Zorgane tot gevolg. Ook Van de Perre ontbreekt straks bij de start van de Europa League.

Na 120 minuten vechten tegen de wind en de omstandigheden in Bodø, om uiteindelijk met lege handen achter te blijven, stonden de zenuwen strak gespannen bij Union. Meteen na het laatste fluitsignaal ontstond er dan ook een opstootje op het middenveld.

Kevin Mac Allister was een van de spelers die bijzonder opgefokt reageerde. De Argentijn werd met moeite tegengehouden door Vic Chambaere en ontsnapte zo aan erger. Hij leek duidelijk de confrontatie te willen aangaan met enkele spelers van Bodø/Glimt.

Een aantal ploegmaats mengde zich wél in het opstootje. Raul Florucz en Adem Zorgane kregen enkele seconden na het einde van de wedstrijd rood na een confrontatie met spelers van de Noorse club.

Union zonder Van de Perre, Zorgane en Florucz in Europa League

Het UEFA-reglement is op dat vlak duidelijk. Artikel 15, punt e, voorziet voor dit soort incidenten een schorsing van drie wedstrijden. Florucz en Zorgane dreigen daardoor bijna de helft van de competitiefase van de Europa League te missen, die uit acht wedstrijden bestaat. Een zware prijs voor enkele seconden waarin de emoties de bovenhand namen.

Daar komt ook nog de uitsluiting van Kamiel Van de Perre bij, vlak voor het begin van de verlengingen. De jonge middenvelder kreeg zijn tweede gele kaart en moest daardoor vroegtijdig naar de kleedkamer.



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Van de Perre zal één Europese wedstrijd geschorst zijn en ontbreekt dus tijdens de eerste wedstrijd van Union in de Europa League. Voor Union is dat opnieuw een stevige tegenvaller. De Brusselaars moeten bij de start van hun Europa League-campagne sowieso zonder Van de Perre én Zorgane op het middenveld, terwijl ook Florucz niet beschikbaar zal zijn.