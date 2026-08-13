🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 13 reacties
🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe
Foto: Screenshot X FenerXtra | Fan
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De deal is officieel: Fenerbahçe heeft Romelu Lukaku beet. De speler landde woensdagavond op de luchthaven in Turkije en daarmee is de deal rond. De komst van onze landgenoot leidde tot waanzinnige taferelen.

Lorenz Lomme

🎥 Wat een ontvangst: zoveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft met Romelu Lukaku zijn nieuwe topspits beet. Zoals verwacht, werd onze landgenoot op de luchthaven opgewacht door een menigte. In filmpjes op X zien we taferelen die doen denken aan de recente voorstelling van Leandro Trossard bij Beşiktaş.

Fenerbahçe nam het groots aan bij de komst van Lukaku. De Turkse topclub had zelfs een livestream opgezet, waar fans de laatste ontwikkelingen op de voet konden volgen. Die werd massaal bekeken.

De ingeschakelde fans zagen hoe Lukaku een shirt en een sjaal van Fenerbahçe droeg. Big Rom zweepte het publiek ook met veel plezier op.

De deal is officieel: Fenerbahçe heeft Romelu Lukaku beet. De speler zal straks landen op de luchthaven in Turkije en daarmee is de deal rond. De speler was deze week nog te vinden op Neerpede en heeft ondertussen al gesproken tegen de fans van zijn team.

"Onze nieuwe aanwinst, Romelu Lukaku, zal naar verwachting vanavond om 22:00 uur landen op de General Aviation-terminal van de luchthaven Sabiha Gökçen. Hiermee informeren wij onze fans en het publiek", aldus Fenerbahçe op haar webstek in een officieel bericht.

We mogen verwachten dat er heel wat volk meteen naar de luchthaven zal afzakken om Big Rom welkom te heten. Dat is in Turkije schering en inslag en zou wel eens voor een kleine stormloop gaan zorgen - het toont meteen ook de populariteit van de speler(s) in kwestie.

Klaar voor de stormloop? Romelu Lukaku landt woensdagavond in Turkije

"Het is voor mij een grote eer en een voorrecht om me bij jullie club aan te sluiten en deel uit te maken van een team met zo'n prachtige geschiedenis. We hebben echt een fantastische selectie en ik ben verheugd om deel uit te maken van zo'n sterk team", aldus Lukaku in een bericht.

Lukaku wil ernaar streven om het team zo goed mogelijk te helpen en zich volledig in te zetten. Hij wil wedstrijden winnen en gaat daartoe ook het bestuur en de coach meteen danken voor het vertrouwen en voor hun geloof in zijn kwaliteiten.

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Vitor Bruno zag Romelu Lukaku op Neerpede, maar sprak niet met hem

De terugkeer naar Turkije is voor Big Rom een terugkeer naar het verleden, want hij woonde in het land als klein kind. Deze week was hij nog te zien op Neerpede. Vitor Bruno had daar ook wat van te zeggen op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen PAOK Saloniki.

“Hij was gisteren op Neerpede, maar ik heb niet met hem gesproken. Hij was er omdat zijn zoontje er trainde. Het is geen onderwerp voor ons, het blijft hetzelfde als wat ik op mijn eerste persmoment over hem zei. Ik ga mijn mening er niet over veranderen", klonk het.

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