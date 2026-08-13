Analyse Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 20 reacties
Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto
Foto: © photonews
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Nog een paar weken en de zomermercato zit er weer op. En dan is het de vraag welke spelers de Belgische teams zullen hebben zien vertrekken en welke ze in huis hebben gehaald. Club Brugge lijkt zowat alles en iedereen momenteel af te troeven en staat zo op eenzame hoogte.

Na zeven titels in elf jaar lijkt Club Brugge nog lang niet verzadigd. Met Brandon Mechele en Hans Vanaken hebben ze twee spelers in de selectie lopen die er op gebrand lijken om records te breken qua aantal titels die je met een ploeg kan nemen.

En dus is de kans groot dat het dit jaar een zoveelste titel wordt. De tweede ster is onvoldoende, als het aan blauw-zwart ligt hebben ze tegen binnen vijftien jaar al tien extra titels en een derde ster in huis gehaald om op het shirt te plaatsen.

Club Brugge krijgt alleen de gelden van Champions League

Doordat Union SG tegen Bodo/Glimt werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League, grijpt Club Brugge ook op het kampioenenbal andermaal de macht namens België. De top-24 zal ook dit seizoen het doel zijn van Bart Verhaeghe en de rest van blauw-zwart.

Bovendien moet de koek van televisiegelden in de Champions League niet verdeeld worden met de Brusselaars, waardoor Club Brugge vermoedelijk nog een paar extra miljoenen zal krijgen voor hun deelname alleen al.

Blauw-zwart krijgt meer dan 80 miljoen euro binnen aan transfers

Het maakt dat de financiële kloof tussen Club Brugge en de andere ploegen alleen maar aan het toenemen is. En dat is er ook op de transfermarkt stilaan aan te zien. Toegegeven: KRC Genk heeft met Rafiu Durosinmi ook een transfer aan inkomende zijde van meer dan tien miljoen euro gerealiseerd.

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Maar dat is een hoogste uitzondering voor de Limburgers, terwijl het bij blauw-zwart een nieuwe norm lijkt te zijn. Het helpt natuurlijk als je voor Tzolis en Stankovic samen al aan 63 miljoen euro transferinkomsten zit, een bedrag dat via Onyedika, Romero, Campbell, Meijer en Sandra is opgelopen tot meer dan 80 miljoen euro inkomsten.

Simon Mignolet Club Brugge
© photonews

En dus werd er ook aan inkomende zijde flink geïnvesteerd. Er wordt nog naar een flankspeler gezocht die meer dan tien miljoen euro mag kosten - dat is nu eenmaal de nieuwe norm. Voor Tresoldi kunnen ze ook aanbiedingen van 35 miljoen euro weigeren.

Jan Virgili kwam voor 12 miljoen, Freddie Potts voor 10 miljoen, Andrej Vasovic voor 7,45 miljoen, Han-beom Lee voor 7 miljoen en Cheveyo Tsawa voor 6 miljoen euro. Alles samen gaf blauw-zwart zo al 42,45 miljoen euro uit.

Club Brugge geeft meer uit dan zowat de rest van de Jupiler Pro League samen

Vorig seizoen gaf Club Brugge zo'n 44 miljoen euro uit, dit seizoen lijken ze daar dus boven te gaan eindigen. Het record ligt op vijf jaar geleden, toen ze 57 miljoen euro uitgaven. Daar lijken ze dit seizoen over te kunnen gaan, afhankelijk van hoe duur de winger (Esse?) wordt.

De kloof met de rest is ongezien groot. Genk gaf al 16 miljoen euro uit, Union 13,2 miljoen euro en Anderlecht 11,8 miljoen euro. Samen is dat op de kop 40 miljoen euro, nog altijd minder dan waar Club Brugge staat. Tellen we de bedragen van de andere 14(!) teams bij elkaar op uit de Jupiler Pro League en dan zitten zij nog niet aan 30 miljoen euro allemaal samen. Conclusie: Club Brugge slaat financieel een enorme kloof, die niemand nog gedicht lijkt te krijgen op een of enkele jaren.

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