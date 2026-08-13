'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

Club Brugge roerde zich recent op de transfermarkt, maar de blauw-zwarte transferhonger is mogelijk nog niet gestild. Na het vertrek van Bjorn Meijer naar Sampdoria zou een extra linksachter geen overbodige luxe zijn. Komt die uit de Premier League?

Veel interesse voor Joaquin Seys

Joaquin Seys is momenteel de vaste linksachter van Ivan Leko. De jonge Belg liet zich opmerken op het WK en legde er zowaar Lamine Yamal aan banden. Hij speelde zich zo stevig in de kijker.

We schreven al over de interesse van verschillende clubs uit de Premier League, terwijl er ook belangstelling zou zijn uit Portugal. Over het Kanaal gooien ze met transfersommen, waardoor we een transfer niet 100% kunnen uitsluiten.

Club bekijkt Jayden Meghoma

Blauw-zwart speurt daarom mogelijk de markt af op zoek naar alternatieven. Volgens journalist Sacha Tavolieri komt de landskampioen daarbij uit bij Jayden Meghoma. Dat is een 20-jarige linksachter met de Engelse nationaliteit van Brentford.

Tavolieri schrijft dat Club Meghoma op zijn shortlist heeft gezet, maar nog geen concrete stappen heeft ondernomen. De Bruggelingen zouden onlangs hun interesse kenbaar gemaakt hebben. Hij is een van de profielen die ze in West-Vlaanderen bekijken als ze in Brugge besluiten om een linksachter te halen.

44 optredens voor Rangers

Meghoma is een jeugdproduct van Tottenham en Southampton. In 2024 stapte hij van The Saints over naar Brentford. Dat leende hem uit aan achtereenvolgens Preston North End en Rangers. Voor de Schotse topclub kwam hij vorig seizoen 44 keer in actie (1 goal, 6 assists).





Bij Brentford zit Meghoma aan vier optredens voor de hoofdmacht. Hij lijkt er niet meteen aanspraak te maken op een basisplek, waardoor Club mogelijk een goede kans maakt. Meghoma heeft nog een contract tot medio 2028 bij The Bees. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 2 miljoen euro kosten.

Dat is tegenwoordig kleingeld voor Club Brugge, dat deze mercato al stevig cashte op onder meer Christos Tzolis. Het is afwachten of blauw-zwart nu tot actie overgaat.