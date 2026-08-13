De derde helft 📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens
Foto: © photonews
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De familie Seuntjens is getroffen door een onbeschrijfelijk verlies. Mats Seuntjens, middenvelder van NAC Breda en jongere broer van Lommel-spits Ralf, verloor samen met zijn partner Elba hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya.

Verdriet binnen familie Seuntjens

NAC Breda heeft woensdag meer duidelijkheid gegeven over het familiale drama dat zich vorige week voltrok bij Mats Seuntjens (34) en zijn partner Elba. Het koppel moest afscheid nemen van hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya Seuntjens Silva.

De club liet eerder weten dat Mats Seuntjens vrijdag ontbrak in de selectie vanwege een ‘situatie in de privésfeer’. Pas later werd duidelijk hoe zwaar de omstandigheden waren. De familie besloot het verdriet nu zelf met de buitenwereld te delen.

Ralf Seuntjens droeg verdriet mee

Ook bij broer Ralf (37), de spits van Lommel, was het verdriet duidelijk aanwezig. Een dag na het wegvallen van Mats bij NAC speelde Ralf met Lommel tegen STVV. Na zijn doelpunt vierde hij de treffer bijzonder ingetogen.

De aanvaller wees daarbij met twee vingers naar de hemel. Na de wedstrijd wilde hij niet uitgebreid ingaan op het gebaar, maar gaf hij wel aan dat zijn familie een bijzonder pijnlijke en emotionele week achter de rug had.

“Woorden schieten tekort”

NAC Breda bracht namens de familie een emotioneel statement naar buiten. “Met intens verdriet heeft NAC kennisgenomen van het bericht dat Mats Seuntjens, zijn partner Elba en familie afscheid hebben moeten nemen van hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya Seuntjens Silva”, liet de club weten.

De club benadrukte dat de familie alle tijd en rust krijgt om dit enorme verlies samen te verwerken. “Woorden schieten tekort voor dit onbeschrijflijke verlies”, klinkt het in het statement.

Tijd voor rouw en verwerking

Mats Seuntjens neemt momenteel samen met zijn gezin de nodige tijd om het verlies te verwerken. Vanuit de familie kwam ook een boodschap van dankbaarheid voor de vele steunbetuigingen die zij de afgelopen dagen mochten ontvangen. “Namens de familie Seuntjens: dank voor alle liefde en steun”, luidde het slot van het statement.

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