Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

Union SG slikte een ferme domper in de Champions League. Ze verloren na verlengingen op bezoek bij Bodo/Glimt en worden zo doorverwezen naar de Europa League. Maar ook dat blijft natuurlijk nog steeds een zeer lucratieve business en competitie.

De Champions League is voorbij voor Union Saint-Gilloise na de nederlaag tegen Bodø/Glimt, maar Europa blijft lonken. De Brusselaars schakelen over naar de Europa League en weten meteen waar ze financieel aan toe zijn: deelname alleen al levert 4,31 miljoen euro op, meldt Het Nieuwsblad.

Het contrast met de Champions League is groot. Een ticket voor het kampioenenbal had Union vooraf al meer dan 18 miljoen euro opgeleverd, nog zonder rekening te houden met resultaten in de poulefase. Door net naast die plaats te grijpen, verdwijnt naar schatting zo’n 14 miljoen euro aan potentiële inkomsten uit de begroting – een stevig verschil op Belgische schaal.

Vorige campagne: 32,7 miljoen dankzij de CL

Ter vergelijking: vorig seizoen streek Union volgens dezelfde bron 32,7 miljoen euro op via de Champions League-stroom. Dat omvatte 18,62 miljoen euro startgeld en 6,3 miljoen euro voor drie zeges. Daarbovenop kwamen circa 5 miljoen euro uit tv-rechten en historische coëfficiënt, plus 2,75 miljoen euro voor de 27e plaats op de ranglijst.

De 4,31 miljoen euro die nu vastligt, is allerminst verwaarloosbaar. Dat bedrag benadert wat Union vorig seizoen via de nationale tv-deal opstreek en komt ongeveer overeen met de ticketinkomsten voor de competitie. De Europa League biedt dus meteen een zekere financiële buffer, met ruimte om dat totale plaatje op te krikken via sportieve prestaties.

Hoe groeit de pot? Winstpremies, kwalificatiegeld en rangschikking

Elke match telt. In de groepsfase is een overwinning goed voor 450.000 euro, een gelijkspel voor 150.000 euro. Wie zich rechtstreeks plaatst voor de achtste finales, mag 600.000 euro extra bijschrijven. Gaat het via de tussenronde, dan ligt daar nog eens 300.000 euro klaar.



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Ook de eindrangschikking in de Europa League weegt door. De teams die bovenaan finishen, kunnen tot 2,7 miljoen euro opstrijken. Clubs die tussen de 9e en 16e plek uitkomen, ontvangen 300.000 euro. Zo kan het totaalbedrag voor Union stap voor stap aandikken naarmate de Europese campagne langer duurt.

Wat betekent dit voor Union?

Sportief blijft er ambitie, financieel is er zekerheid. De basis van 4,31 miljoen euro ligt vast, en elk positief resultaat in Europa levert extra marge op. Voor een club met het profiel van Union SG blijft de Europa League zo niet alleen een podium, maar ook een stevige inkomstenstroom.