Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

Racing Genk is met een nederlaag aan het seizoen begonnen en ziet oude pijnpunten opnieuw opduiken. Johan Boskamp maakt zich vooral zorgen over de samenstelling van de kern en vraagt zich af welke richting de Limburgers uit willen met hun verdere transferbeleid.

Racing Genk is met een valse noot aan het nieuwe seizoen begonnen. De Limburgers verloren zondag met 2-1 op bezoek bij Zulte Waregem, ondanks een 0-1-voorsprong. Voor Johan Boskamp is dat geen losstaand incident: hij ziet al langer signalen dat het in Genk niet helemaal goed zit.

In Het Belang van Limburg stelt Boskamp zich vooral vragen bij de samenstelling van de kern en de richting die Genk uit wil. Er zouden nog verschillende spelers kunnen vertrekken, waardoor volgens hem onduidelijk is wat er uiteindelijk overblijft. "Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar echt lekker lijkt het daar niet te lopen", klinkt het.

Boskamp vreest voor leegloop

De analist vraagt zich af hoe Genk eventuele uitgaande transfers wil opvangen. "Gaan ze dan zwaar investeren in nieuwkomers of voluit de kaart van de jeugd trekken? Ze hebben natuurlijk wel die dure spits gehaald", zegt Boskamp, verwijzend naar Rafiu Durosinmi.

De nieuwe spits maakte bij zijn officiële debuut meteen een doelpunt, maar Boskamp waarschuwt dat Genk niet alle verantwoordelijkheid bij hem kan leggen. "Als je die jongen niet goed omringt, kan je niet van hem verwachten dat ie alles kapot gaat spelen."

Daarmee legt hij de nadruk op een breder probleem. De Limburgers beschikken nog altijd over kwaliteit, maar de puzzel lijkt voorlopig niet helemaal in elkaar te vallen.





Oude problemen opnieuw zichtbaar

Dat was ook tegen Zulte Waregem merkbaar. Genk had veel balbezit en nam lange tijd het initiatief, maar deed daar te weinig mee. De ploeg kwam wel op voorsprong, maar slaagde er niet in de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken.

Net dat was vorig seizoen al vaker een pijnpunt. Genk kan wedstrijden domineren zonder dat overwicht om te zetten in voldoende grote kansen of doelpunten. Daardoor blijft de tegenstander in leven en kan één moment voldoende zijn om de wedstrijd opnieuw te kantelen.

In Waregem gebeurde precies dat. Genk kreeg na de pauze kansen om de match af te maken, liet dat na en slikte uiteindelijk nog twee tegendoelpunten. Voor Boskamp is de vraag daarom niet alleen wie er nog vertrekt, maar vooral hoe sterk de ploeg uiteindelijk rond Durosinmi en de resterende sterkhouders wordt gebouwd.