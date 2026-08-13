KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen
Foto: © photonews
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KRC Genk won maandag achter gesloten deuren met zware 7-0-cijfers van MVV. Toch was er ook een domper: rechtsachter Christian Akpan moest al vroeg geblesseerd naar de kant. De ernst van zijn blessure is voorlopig onduidelijk.

Akpan al vroeg naar de kant

De Genkse A-kernspelers die zondag niet aan de aftrap verschenen, kregen maandagmiddag de kans om wedstrijdritme op te doen tegen MVV. De oefenwedstrijd eindigde overtuigend in 7-0, maar begon met een vervelende tegenvaller.

Rechtsachter Christian Akpan moest al vroeg de strijd staken na een duel. Coach Thorup hoopt dat de schade beperkt blijft. “Hij voelde iets na een duel, hopelijk valt de schade mee”, verklaarde de Genkse trainer tegenover Het Belang van Limburg.

Meer duidelijkheid over de precieze aard of ernst van de blessure is er voorlopig niet. Genk zal de komende dagen moeten afwachten hoe Akpan reageert.

Genk neemt meteen afstand

Sportief had Genk weinig problemen met MVV, dat eveneens met een B-elftal aantrad. De Limburgers begonnen scherp en kwamen snel op voorsprong.

Medina opende de score na een knappe combinatie met De Wannemacker. Die laatste groeide vervolgens uit tot een van de uitblinkers. Hij verdubbelde de voorsprong na een hakje van Steuckers en speelde daarna ook een belangrijke rol bij de derde Genkse treffer.

De Wannemacker werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Mirisola de elfmeter feilloos omzette. Genk ging zo met een comfortabele 3-0-voorsprong de rust in.

Ook na rust blijft Genk doorduwen

Na de pauze bleef de thuisploeg het tempo hoog houden. Steuckers stuurde Mirisola met een slimme pass de diepte in en de aanvaller zorgde voor de 4-0.

Even later was het Bibout die de score verder uitdiepte. Hij nam een voorzet van Yokoyama rechtstreeks op de slof en liet de MVV-doelman kansloos.

De zesde goal werd vervolgens volgemaakt door nieuwkomer Koma. Opnieuw kwam de assist van Steuckers, die met een hakje de Nederlandse defensie op het verkeerde been zette.

Dauletov maakt er zeven van

De Genkse invallers bleven ondertussen gretig. Ook Dauletov, een andere speler die na de pauze tussen de lijnen kwam, pikte zijn doelpunt mee.

De 7-0 was uiteindelijk de eindstand. Thorup was volgens de krant vooral tevreden over de mentaliteit van zijn spelers. Tegelijk zal de trainer de komende dagen vooral hopen op positief nieuws over Akpan. Yokoyama en Bibout werden tijdens de wedstrijd eveneens uit voorzorg naar de kant gehaald, maar bij hen was er geen sprake van een nieuwe blessure.

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