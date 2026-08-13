Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

STVV kent zijn laatste Europese hindernis op weg naar de competitiefase van de Europa League. Omonia Nicosia schakelde Lincoln uit en wordt eind augustus de tegenstander van de Kanaries. De inzet is groot, want bij uitschakeling wacht de Conference League.

STVV komt uit een historisch seizoen. De Kanaries eindigden als derde in de play-offs, terwijl ze een jaar eerder nog in de play-downs moesten knokken voor het behoud. Die spectaculaire ommekeer levert de club nu opnieuw Europees voetbal op.

Sinds mei is duidelijk dat STVV eind augustus via de play-offs van de Europa League een ticket voor de competitiefase kan proberen te bemachtigen. Sinds twee weken was ook bekend dat de tegenstander uit het duel tussen Omonia Nicosia en Lincoln zou komen.

Na de 1-1 in de heenwedstrijd lag alles nog open. In eigen huis deed Omonia vervolgens wat nodig was: de Cyprioten wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van de Fransman Loïs Diony halverwege de eerste helft.

STVV trekt dus naar Nicosia in Cyprus voor een duel met als inzet een plaats in de Europa League. Bij uitschakeling zakken de Kanaries door naar de Conference League. De heenwedstrijd wordt volgende week donderdag om 20u op Stayen gespeeld.

Bekende namen bij Omonia

Bij Omonia lopen enkele spelers rond met een verleden in de Belgische competitie. Zo is er Loïc Nego, die meer dan tien jaar geleden nog voor Standard uitkwam. De inmiddels 35-jarige flankspeler werd later Hongaars international.





Ook Jean-Kevin Duverne, die eerder bij KAA Gent speelde, maakt deel uit van de kern. Verder staat ook Carl Eiting onder contract bij Omonia. De Nederlandse middenvelder kende eerder een moeilijke periode bij Racing Genk.

STVV zonder enkele sterkhouders van vorig seizoen

Als STVV zich wil plaatsen, zal het opnieuw moeten aanknopen met het voetbal waarmee het vorig seizoen indruk maakte. De ploeg behoorde toen tot de aantrekkelijkste teams van België, maar een deel van de ruggengraat van dat elftal is ondertussen verdwenen.

Succescoach Wouter Vrancken is vertrokken, net als spits Keisuke Goto en spelmaker Ryotaro Ito. Die laatste zit opvallend genoeg nog altijd zonder club. Daardoor moet STVV zich deels heruitvinden richting de Europese play-offs.