OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen
Foto: © photonews
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Leandro Rousseau maakt de stap naar de Jupiler Pro League. De 23-jarige spits verlaat Patro Eisden na amper één seizoen en trekt naar La Louvière. Daarmee beloont hij een sterk jaar in Limburg, waarin hij zich met 18 doelpunten nadrukkelijk in de kijker speelde.

Patro Eisden bevestigde de transfer via zijn website. Rousseau kwam vorige zomer transfervrij over van Olympic Charleroi en groeide vrijwel meteen uit tot een van de belangrijkste aanvallende spelers in de ploeg van Stijn Stijnen. In 35 wedstrijden vond hij 18 keer de weg naar doel en leverde hij daarnaast één assist af.

Die cijfers maken duidelijk waarom La Louvière bij hem uitkwam. Rousseau krijgt er nu de kans om zich ook op het hoogste niveau te bewijzen en zal dit seizoen dus voor het eerst in de Jupiler Pro League te zien zijn.

Van eerste amateur naar 1A

De ontwikkeling van Rousseau ging bijzonder snel. Een jaar geleden speelde hij nog bij Olympic Charleroi, waarna Patro hem zonder transfersom naar Maasmechelen haalde. De keuze bleek uitstekend uit te pakken. De spits had nauwelijks aanpassingstijd nodig en maakte van zijn eerste seizoen meteen een persoonlijk succes.

Ook Stijnen zag zijn vertrek al enigszins aankomen. “Dat Leandro onze volgende speler zou zijn die verkocht kon worden, wisten we toen we hem bezig zagen in 1ste amateur”, verklaarde de trainer. Hij benadrukte daarbij vooral het scorend vermogen van zijn spits. “Hij heeft de gave om te scoren en is het type dat op elk niveau zijn doelpunten maakt.”

Voor Patro betekent de transfer uiteraard een serieus sportief verlies. Rousseau was vorig seizoen de topschutter van de ploeg en zijn productie zal moeten worden opgevangen. Tegelijk was zijn contractsituatie duidelijk: hij lag nog slechts tot de zomer van 2027 vast.

Patro kiest voor financieel belang

Daardoor kwam Patro voor een logische keuze te staan. Verlengen was een mogelijkheid, maar als de club nog een transfersom wilde ontvangen, was deze zomer het ideale moment om mee te werken aan een vertrek. Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Rousseau momenteel één miljoen euro.

Stijnen maakte er dan ook geen geheim van dat het financiële belang van Patro meespeelde. “We verliezen onze topscorer en dat is uiteraard moeilijk te vervangen. Daarentegen staat het belang van de club op nummer één en zijn wij niet in de positie om dergelijke bedragen te weigeren.”

Een exacte transfersom werd niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Patro na één seizoen financieel voordeel haalt uit een speler die het een jaar eerder nog transfervrij oppikte.

Voor Rousseau volgt nu de grootste stap uit zijn carrière. Bij La Louvière moet hij bewijzen dat zijn neus voor doelpunten ook op het hoogste Belgische niveau overeind blijft. Patro verliest zijn topschutter, maar ziet tegelijk een transferbeleid beloond worden dat in amper twaalf maanden sportief én financieel rendement opleverde.

Junior Mbaku naar Berchem Sport

Ook dit nog: Patro Eisden kondigde donderdag het vertrek van Junior Mbaku aan. Zoals we eerder al berichtten was hij op weg naar Berchem Sport, waar hij uiteindelijk één seizoen op uitleenbasis aan de slag gaat.

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