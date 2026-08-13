Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

Vincent Kompany is met zijn Bayern München in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onze landgenoot kende een succesvol 2025/26. Dat levert hem nu een plekje op in een zeer prestigieuze lijst van ESPN.

Kompany staat op plaats 9

De Amerikaanse zender neemt Kompany op in een lijst van de dertig beste coaches in Europa. Onze landgenoot staat op de negende plaats en wordt omringd door heel wat schoon volk. Hij wordt voorafgegaan door Arne Slot, Xabi Alonso, Gian Piero Gasperini, Unai Emery, Hansi Flick, Mikel Arteta, Pep Guardiola en Luis Enrique.

De lijst werd samengesteld op basis van verschillende criteria. Kompany kreeg net als de andere coaches punten voor zijn coachingskwaliteiten, stijl, spelersmanagement, communicatie, verleden/prestaties en de X-factor.

Een buis voor zijn verleden/prestaties

Voor zijn coachingskwaliteiten kreeg Kompany een 13 op 20, een eerder magere score, mogen we toch wel stellen. Zijn stijl en spelersmanagement leveren hem telkens een 15 op 20 op. Voor zijn communicatie krijgt hij een 14 op 20, terwijl zijn verleden/prestaties hem zijn enige buis opleveren (4/10). Voor zijn X-factor krijgt hij dan weer een 7 op 10. Goed voor een totaalscore van 68 op 100.

Kompany heeft met zijn 40 lentes uiteraard nog een pak marge om te groeien en betere punten te scoren op de verschillende onderdelen van de lijst. Hij won voorlopig twee titels met Bayern, één DFB-Pokal, een Duitse Supercup en een Championship-titel (met Burnley).

Onze landgenoot wil daar komend seizoen verschillende prijzen aan toevoegen. Vooral de Champions League zal weer hoog op het verlanglijstje staan van Der Rekordmeister. Vorig seizoen eindigde het avontuur in de halve finales tegen Paris Saint-Germain na onder meer een spektakelstuk in Parijs.





Komend seizoen een beter rapport?

Om de Beker met de Grote Oren te winnen, heeft Bayern al de nodige miljoenen geïnvesteerd. WK-smaakmaker Ismael Saibari werd voor 50 miljoen euro weggeplukt bij PSV.

Nathaniel Brown werd voor evenveel geld weggekocht bij reeksgenoot Eintracht Frankfurt. Met die gerichte aanwinsten hoopt Bayern nog sterker voor de dag te komen. En Kompany een nog beter rapport te bezorgen.