Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Esdras Makosi kan de volgende jonge Congolees worden die richting Europa trekt. De 18-jarige middenvelder van FC Les Aigles ligt volgens onze informatie op tafel bij verschillende Belgische clubs, terwijl ook (Jong) PSV zijn profiel bekijkt. Concreet is er voorlopig nog niets.

Esdras Makosi, amper 18 jaar en momenteel actief bij FC Les Aigles in Congo, is bij verschillende clubs onder de aandacht gebracht. Zijn naam ligt onder meer op tafel bij Antwerp, Beerschot, KV Kortrijk, Patro Eisden en Cercle Brugge.

Ook (Jong) PSV en (Jong) Gent kregen het profiel van Makosi aangeboden. Concreet is er voorlopig nog niets, maar de jonge middenvelder wordt wel bekeken door meerdere clubs die op zoek zijn naar spelers met ontwikkelingsmarge.

Opvallend profiel op het middenveld

Makosi is een linksvoetige middenvelder met veel defensieve kwaliteiten. Hij valt op door zijn recuperaties en zijn vermogen om snel druk te zetten wanneer zijn ploeg de bal kwijt is.

Tegelijk is hij niet uitsluitend een breker op het middenveld, want ook in balbezit kan hij een rol spelen. De Congolees voetbalt vlot en probeert snel vooruit te denken. Door die combinatie kan hij zowel helpen bij het herstellen van balbezit als bij het versnellen van de opbouw.

Dat Makosi nog maar 18 jaar is, maakt zijn profiel extra opvallend. Ondanks zijn jonge leeftijd groeide hij bij Les Aigles al uit tot een belangrijke speler. Hij kreeg er vroeg vertrouwen en wist zich snel op te werken binnen een club die tot de sterkere ploegen van Congo behoort.

Lees ook... "Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"

Meerdere Belgische pistes

Voorlopig bevindt het dossier zich nog in een verkennende fase. Geen van de genoemde clubs heeft al concrete stappen gezet richting een transfer, maar verschillende Belgische teams hebben Makosi wel op hun radar gekregen.

Opvallend: Makosi is momenteel ploegmaat van Ibrahim Matobo, die mogelijks ook naar België trekt deze zomer. Het profiel van die laatstgenoemde wordt momenteel bekeken door Zulte Waregem. Afwachten wat er met de twee jonge Congolezen gebeurt deze zomer.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Cercle Brugge

Meer nieuws

"Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"

"Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"

16:50
2
OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

21:00
Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte" Reactie

Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte"

23:55
2
Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

23:30
Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

22:30
Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

22:11
6
Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

18:00
Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

20:00
1
Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

22:29
Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

22:29
Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

21:30
3
"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt? Factcheck

"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt?

20:40
1
Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

21:15
Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

20:20
4
International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

19:20
Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

19:00
De Mil laat zich uit over transfer Kanga ... en moet er nu nog iemand bijkomen of niet?

De Mil laat zich uit over transfer Kanga ... en moet er nu nog iemand bijkomen of niet?

00:20
Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

18:35
1
'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

17:25
1
Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

17:30
'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

14:30
'Verschillende JPL-clubs laten oog vallen op sterkhouder Dender'

'Verschillende JPL-clubs laten oog vallen op sterkhouder Dender'

15:20
1
LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

15:46
Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

16:25
Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

15:40
3
PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

15:00
Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

13:40
1
Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

14:00
6
🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

13:00
21
Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

12:30
15
‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

12:00
Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Analyse

Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto

11:40
37
In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

09:15
8
KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

10:10
Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

07:45
Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

11:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 15/08 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 15/08 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK Canard-i Canard-i over Anderlecht - PAOK: 3-2 Canard-i Canard-i over Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte" ikke.. ikke.. over KAA Gent - IFK Göteborg: 1-1 Don Bozhinov Don Bozhinov over Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder Demogorgon Demogorgon over Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses Johnnie Walker Johnnie Walker over Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens Swakke25 Swakke25 over "Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt? Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida Andreas2962 Andreas2962 over Bruno spreekt: Lukaku gespot op Neerpede, deal ondertussen officieel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved