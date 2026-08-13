Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder

Esdras Makosi kan de volgende jonge Congolees worden die richting Europa trekt. De 18-jarige middenvelder van FC Les Aigles ligt volgens onze informatie op tafel bij verschillende Belgische clubs, terwijl ook (Jong) PSV zijn profiel bekijkt. Concreet is er voorlopig nog niets.

Esdras Makosi, amper 18 jaar en momenteel actief bij FC Les Aigles in Congo, is bij verschillende clubs onder de aandacht gebracht. Zijn naam ligt onder meer op tafel bij Antwerp, Beerschot, KV Kortrijk, Patro Eisden en Cercle Brugge.

Ook (Jong) PSV en (Jong) Gent kregen het profiel van Makosi aangeboden. Concreet is er voorlopig nog niets, maar de jonge middenvelder wordt wel bekeken door meerdere clubs die op zoek zijn naar spelers met ontwikkelingsmarge.

Opvallend profiel op het middenveld

Makosi is een linksvoetige middenvelder met veel defensieve kwaliteiten. Hij valt op door zijn recuperaties en zijn vermogen om snel druk te zetten wanneer zijn ploeg de bal kwijt is.

Tegelijk is hij niet uitsluitend een breker op het middenveld, want ook in balbezit kan hij een rol spelen. De Congolees voetbalt vlot en probeert snel vooruit te denken. Door die combinatie kan hij zowel helpen bij het herstellen van balbezit als bij het versnellen van de opbouw.

Dat Makosi nog maar 18 jaar is, maakt zijn profiel extra opvallend. Ondanks zijn jonge leeftijd groeide hij bij Les Aigles al uit tot een belangrijke speler. Hij kreeg er vroeg vertrouwen en wist zich snel op te werken binnen een club die tot de sterkere ploegen van Congo behoort.



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Meerdere Belgische pistes

Voorlopig bevindt het dossier zich nog in een verkennende fase. Geen van de genoemde clubs heeft al concrete stappen gezet richting een transfer, maar verschillende Belgische teams hebben Makosi wel op hun radar gekregen.

Opvallend: Makosi is momenteel ploegmaat van Ibrahim Matobo, die mogelijks ook naar België trekt deze zomer. Het profiel van die laatstgenoemde wordt momenteel bekeken door Zulte Waregem. Afwachten wat er met de twee jonge Congolezen gebeurt deze zomer.