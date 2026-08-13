Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

De eerste speeldag zit erop in de Jupiler Pro League en de tweede speeldag zit al in de pijplijn. Maar of het een heel goede speeldag was? Daar is de jury nog lang niet aan uit. Ook de analisten waren toch enigszins op de vlakte over de zaak.

Union SG haalde ouderwets uit op bezoek bij KVC Westerlo en ging zo verder op het elan van de Supercup: 1-5. Maar dat verbloemt misschien toch ook wel meteen een deel van hoe de wedstrijd eruit zag in de praktijk.

Bij de rust was de wedstrijd nog gesloten en pas na een sterke invalbeurt van Mokofeng op het uur werd de match helemaal opengebroken. De 1-5 wil zeggen dat Union SG meteen op kop staat in het klassement, maar dat zegt niet alles.

Nog geen champagnevoetbal van de grote clubs

Ook Club Brugge speelde een heel goede wedstrijd tegen KV Kortrijk - toch als je naar het resultaat kijkt: 3-0. Maar ook daar had het toch heel wat beter gekund dan wat het resultaat misschien wel aangaf, want echt sprankelend was het nog niet.

En alles samen leek het ook al meteen een heel lang weekend, met ook twee wedstrijden op zaterdagavond en liefst vijf wedstrijden op zondag. Dat er geen play-offs meer worden gespeeld en er nu achttien teams op het hoogste niveau acteren? Dat wil ook zeggen een match extra.

Iedereen op zoek naar transfers in de Jupiler Pro League

"De Jupiler Pro League is weer begonnen, maar of ik ervan genoten heb? Dat is meteen een moeilijke vraag. En laat ik het zo stellen: de matchen waren zeker niet allemaal even boeiend. Dat had ik, eerlijk gezegd, ook niet verwacht. Want er is weer heel veel talent vertrokken en de transferperiode loopt nog tot 3 september. Het is echt nog vroeg in het seizoen."





De ploegen hebben nog werk aan de winkel. Ivan Leko vraagt om transfers, Rik De Mil vraagt om transfers, de spelers van KV Mechelen vragen om transfers en eens die transfers er zijn, begint het echte puzzelwerk nog om ze in de ploeg te passen.

Er moet kwaliteit bijkomen voor de teams van de Jupiler Pro League

"Ik vrees dat er toch nog wat kwaliteit mag bijkomen", beseft ook Tom Boudeweel in zijn analyse bij Sporza. "Spelers komen en gaan. De tijd is beperkt om spelers in de passen. En de play-offs zijn er niet meer, dus het moet er meteen van de eerste minuut boenk op zijn."

Het is dus volgens de analist op zich logisch dat er nog geen champagnevoetbal geserveerd werd, maar hij beseft ook meteen dat de tijd toch wel kort is. En dus zal de komende weken moeten blijken wie er meteen het beste vandoor gaat in het begin van het seizoen.

Union SG en Club Brugge wonnen, zonder veel indruk te maken. En dat mag ook gezegd worden van Anderlecht bovendien. "Anderlecht is onder zijn nieuwe coach een ploeg geworden met vooral toewijding, mentaliteit, intensiteit, discipline ... Mooi voetbal zal voor later zijn. Maar ondertussen is paars-wit in zijn vier wedstrijden van dit seizoen wel ongeslagen."