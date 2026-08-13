PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

Zulte Waregem begon zijn seizoen met een knappe 2-1 overwinning tegen KRC Genk. Op speeldag 2 trekt het team naar Union SG, de vice-kampioen van vorig seizoen. Ondertussen begint het team van coach Beale steeds meer vorm aan te nemen. Met Youssoupha Mbodji lijkt er nog een verdediger op komst.

Cappelle, Kiilerich, Lemoine en Paugain. De verdedigers die speelden namens Zulte Waregem tegen KRC Genk kennen de supporters ondertussen al vrij goed, want de meesten zijn er al een aantal jaren en vorig seizoen waren ze er allemaal.

In de basiself waren er sowieso niet al te veel nieuwkomers te vinden tegen de Limburgers, want ook Aké, Hedl, Ementa, Claes en Lofolomo kennen ze al bij Essevee - net als doelman Bostyn, die Gabriël verving die niet in de selectie zat.

Zulte Waregem wil zich versterken in de verdediging

Enkel Afrok was nieuw in de basiself, al zaten er op de bank wel nog een paar nieuwe spelers. Maar de club blijft volop speuren naar versterkingen. Zeker op de flanken willen ze er zowel verdedigend als aanvallend nog wel wat bij gaan hebben.

Als rechtervleugelverdediger wordt ondertussen gedacht aan Salim Diakité, die zou kunnen overkomen op 26-jarige leeftijd van Palermo. De gesprekken tussen beide clubs zouden inmiddels al aan de gang zijn en er mag ook snel een doorbraak verwacht worden in het dossier.

Op links wordt dan weer gedacht aan Youssoupha Mbodji. Die lijkt ook al op huurbasis op weg naar Zulte Waregem, want er wordt verwacht dat hij bij zijn huidige ploeg Slavia Praag niet meer in actie zal komen en dus naar België kan.





Zulte Waregem heeft Youssoupha Mbodji op de radar staan als linksachter

De 22-jarige linksachter uit Senegal komt in Tsjechië maar met mondjesmaat in actie en de jongeling zou graag tot meer speelminuten gaan komen. Daartoe kijkt hij voorzichtig naar het buitenland en Essevee zou daarbij een optie zijn geworden.

De speler heeft een marktwaarde van zo'n 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt en zou op die manier een interessante nieuwkomer kunnen worden voor de Belgische ploeg. Zulte Waregem heeft een duidelijk doel: het wil een rustiger seizoen doormaken dan vorig seizoen en op geen enkel moment in de buurt van de degradatieplaatsen terecht gaan komen.

Huren, zonder kopen is de enige optie voor Zulte Waregem in het dossier Mbodji

De verdediger heeft er al een paar interessante stappen opzitten in zijn carrière. Hij speelde in de jeugd bij teams als de PSG Academy Sénégal, ASC Doolé en ASC Aspa en kwam via het Franse Thonon Evian in het profcircuit terecht.

In juli ging hij naar het Tsjechische Jihlava, waar hij meteen werd opgepikt door Slavia Praag. Daar is hij ondertussen een jaartje actief en ligt hij nog tot juni 2030 onder zeil. Ze willen hem dan ook zeker niet meteen kwijtspelen.

Mbodji heeft ervaring in de Champions League opgedaan

Daarom lijkt enkel een huurdeal zonder aankoopoptie een mogelijkheid. Essevee bekijkt ook nog andere pistes, maar lijkt zich sterk te maken de speler in huis te kunnen halen. Met Thomas Chory haalden ze in het verleden nog al eens een speler weg bij Slavia Praag - toen met wisselend succes.

Mbodji van zijn kant is op zoek naar een vaste basisplaats, die hij in Tsjechië niet heeft. Vorig seizoen maakte hij wel onder meer 389 speelminuten in de Champions League tegen onder meer Atalanta Bergamo, Tottenham en Arsenal.