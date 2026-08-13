Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens
Foto: © photonews
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Sporting Hasselt zet enkele maanden na de promotie naar de Challenger Pro League een opvallende volgende stap. Dries Mertens en Guy Reynaerts stappen in als investeerders bij de club.

Sporting Hasselt zet enkele maanden na de promotie naar de Challenger Pro League een opvallende volgende stap. Dries Mertens en Guy Reynaerts stappen in als investeerders bij de club. Met hun komst wil Hasselt de verdere overgang naar het profvoetbal ondersteunen zonder afstand te nemen van de koers die de voorbije jaren werd uitgestippeld.

De club maakte het nieuws bekend op de eigen website en pakte op sociale media ook uit met een opvallend filmpje rond de komst van Mertens. Na de promotie was Sporting Hasselt bewust op zoek gegaan naar extra investeerders om de verdere groei mogelijk te maken.

Mertens volgde Hasselt al langer

Daarbij wilde de club niet zomaar met iedere partij in zee gaan. De identiteit van Sporting Hasselt, de band met de stad en de groeiende supportersgroep moesten behouden blijven. Uiteindelijk bleek een nieuwe investeerder dichter bij huis te zitten dan aanvankelijk gedacht.

Mertens volgde de ontwikkeling van Sporting Hasselt de voorbije jaren al van nabij en raakte gecharmeerd door de weg die de club aflegde. Nu koppelt hij daar dus ook een financieel engagement aan. Samen met Guy Reynaerts wordt hij onderdeel van het aandeelhouderschap.

Voor Hasselt is vooral de naam van Mertens opvallend. De voormalige Rode Duivel behoort tot de grootste Belgische voetballers van zijn generatie. Hij verzamelde 109 interlands voor België en scoorde daarin 21 keer.

Grote naam stapt mee in profverhaal

Ook zijn clubcarrière spreekt tot de verbeelding. Mertens speelde voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV voordat hij in 2013 naar Napoli trok. Bij de Italiaanse topclub groeide hij uit tot een boegbeeld en kwam hij in totaal 397 keer in actie.

Later trok hij naar Galatasaray, waarmee hij drie keer landskampioen werd. Mertens is bovendien nog altijd de topschutter aller tijden van Napoli. Sporting Hasselt krijgt met zijn instap dus niet alleen extra financiële ondersteuning, maar haalt ook iemand binnen met bijzonder veel ervaring uit het internationale topvoetbal.

Het moment is niet toevallig. Na de promotie staat Hasselt voor een nieuwe fase waarin de club zich moet aanpassen aan de eisen van het profvoetbal. Met Mertens en Reynaerts aan boord wil Sporting die stap zetten zonder de fundamenten los te laten die de voorbije jaren voor de snelle opmars hebben gezorgd.

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