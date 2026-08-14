🎥 Consternatie in Hasselt - Dender, systeem met challenges meteen massaal gebruikt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Consternatie in Hasselt - Dender, systeem met challenges meteen massaal gebruikt
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Niet enkel in de Jupiler Pro League werd vrijdagavond gevoetbald, dat was ook het geval in de Challenger Pro League. En dat leverde ook meteen een aantal interessante resultaten op. Ook het nieuwe systeem met challenges werd meteen getest en in uitvoering gebracht.

De Challenger Pro League is opnieuw begonnen. In Hasselt stond een interessant duel op het programma door twee nieuwkomers in de CPL. Sporting Hasselt promoveerde als kampioen uit de Eerste Amateurklasse, FCV Dender EH degradeerde vanuit de Jupiler Pro League.

Een nieuwigheid in de Challenger Pro League dit seizoen is dat de teams gebruik kunnen maken van een aantal challenges per helft. Op die manier kunnen zij dus de assistentie van de VAR inroepen, een systeem dat lijkt op dat uit het hockey.

Sporting Hasselt - Dender 1-0

De eerste FVS-interventie heeft maar een paar minuten op zich laten wachten. Dierckx leek te gaan scoren, maar vond de doelman op zijn weg. Daarna kon Van Keymolen in de herneming alsnog de 1-0 tegen de touwen schieten.

De vlag ging de lucht in en zo ging het feestje aanvankelijk niet door, maar dat werd door de coach van Hasselt betwist. En hij kreeg uiteindelijk gelijk, want Dierckx stond géén buitenspel. De 1-0 bleef zo alsnog op het scorebord.

Het was meteen de ruststand en uiteindelijk bleek het ook de eindstand te zijn in een toch wel pittig duel tussen beide teams. Al had het ook anders kunnen lopen, want iets voor de rust leken ook de Oost-Vlamingen te scoren. 

De bal die via de lat terug het veld in kaatste was echter niet over de lijn en ook na het bekijken van de beelden kon het tegendeel niet (met zekerheid) worden vastgesteld. De 1-0 bleef zo op het bord staan, een knappe overwinning meteen voor de promovendus.

Seraing - Lokeren 0-2

In de tweede wedstrijd van vrijdagavond speelde Seraing in eigen huis tegen Sporting Lokeren. Palacios en Mabanza konden in tien dolle minuten in de eerste helft meteen voor een 0-2 voorsprong zorgen. De tweede helft veranderde daar niets meer aan.

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 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 0-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

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