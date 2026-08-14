Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht rekende donderdagavond in het Lotto Park af met PAOK Saloniki. Het werd 3-2 in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League. Veel lachende gezichten bij de thuisploeg, behalve bij Adriano Bertaccini. Die was in tranen en moest getroost worden door zijn ploegmaats. Vitor Bruno legt uit.

Ambros met de knappe 2-1

Anderlecht wist wat het moest doen tegen PAOK. Niet verliezen betekende altijd de kwalificatie voor de play-offs voor paars-wit. Dat hadden ze duidelijk begrepen bij de thuisploeg. RSCA schoot gretig uit de startblokken. Dat leidde na dik 20 minuten tot de openingstreffer van Léo Pétrot: 1-0.

Andrija Živkovic maakte daarna gebruik van een onoplettendheid achterin om gelijk te maken: 1-1. Dat was meteen de ruststand. Lukas Ambros was een van de uitblinkers bij de thuisploeg. De Tsjech maakte goed ruimte voor zichzelf en schoot knap binnen voor 2-1. 

Iedereen feest, behalve Bertaccini

Paars-wit had bloed geroken en duwde door. Danylo Sikan krulde fraai binnen: 3-1. Het thuispubliek ging uit de bol. Alexander Jeremejeff scoorde de late aansluitingstreffer vanaf de strafschopstip, maar die mocht niet meer baten. Anderlecht stoot verdiend door naar de play-offronde, waarin Kairat Almaty de tegenstander wordt.

De thuisspelers genoten na de zege samen met de fans. Iedereen was in een feeststemming. Iedereen, behalve Adriano Bertaccini. De spits – die jarig was – liep er beteuterd bij en had zelfs tranen in de ogen. Hij was zichtbaar ontgoocheld dat hij pas in de toegevoegde tijd op het veld had mogen komen.

Bertaccini is geen robot

Bertaccini was in de competitiewedstrijd tegen La Louvière nog cruciaal met de late winnende treffer. Tegen PAOK moest hij het stellen met een bijrolletje, tot zijn eigen grote droefenis. RSCA-coach Vitor Bruno ging er na de wedstrijd dieper op in.

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"Het was zijn verjaardag en ik zag dat hij het moeilijk had", wordt de Portugees geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik wilde toch dat hij ook van het moment kon genieten, daarom duwde ik hem richting de fans. Voetballers zijn geen robots, ze hebben ook gevoelens."

Vitor Bruno moet moeilijke keuzes maken

"Hij had wellicht gehoopt op meer speelminuten, maar soms moet ik moeilijke keuzes maken. Ik doe wat in mijn ogen het best is voor Anderlecht." RSCA trekt komende zondag naar SK Beveren in de competitie. Krijgt Bertaccini dan meer speelminuten?

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