Basisspeler op het WK, nu maakt hij opvallende transfer naar Challenger Pro League

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Basisspeler op het WK, nu maakt hij opvallende transfer naar Challenger Pro League
Foto: © photonews
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Dender blijft zijn kern stevig verbouwen na de degradatie uit de Jupiler Pro League. Met Martin Expérience haalt de club nu een ervaren linksachter binnen die nog op het voorbije WK actief was met Haïti en komend seizoen zijn eerste stappen zet in de Challenger Pro League.

Dender eindigde enkele maanden geleden als laatste in eerste klasse en staat voor een stevige heropbouw. De club zag meerdere belangrijke spelers vertrekken, onder wie Michael Verrips, Gauthier Gallon, Fabio Ferraro, Bruny Nsimba, Alireza Jahanbakhsh, Roman Kvet, Bryan Goncalves, Noah Mbamba en Luc De Fourgerolles. Ook Luc Marijnissen zou nog kunnen vertrekken, want hij ligt goed in de markt.

De clubleiding reageerde ondertussen met zes transfervrije aanwinsten. Onder meer Emmanuel Mballa kwam over van Virton, terwijl Pjotr Kesten werd weggehaald bij RWDM. Daar is nu nog een nieuwe versterking bijgekomen.

Nieuwe linksachter voor Dender

Het gaat om Martin Expérience, een 27-jarige linksachter. Hij werd geboren in Châteaubriant in Frankrijk, maar beschikt ook over de Haïtiaanse nationaliteit. Voor Haïti is hij intussen een vaste waarde en hij maakte ook deel uit van de selectie op het voorbije WK.

Samen met onder anderen Hannes Delcroix miste Expérience geen minuut in een bijzonder zware poule. Haïti verloor er met 3-0 van Brazilië, met 4-2 van Marokko en met 1-0 van Schotland.

Expérience ontdekt nu de Challenger Pro League

Op clubniveau werd Expérience opgeleid bij Stade Rennais, waar hij tot zijn achttiende speelde. Een echte doorbraak bij de A-kern kwam er niet. Na een seizoen in Spanje werd hij vervolgens een vaste waarde op het Franse derde niveau bij Avranches, Cholet en Nancy. Met die laatste club wist hij ook promotie af te dwingen.

Afgelopen seizoen begon Expérience dertien keer in de basis in de Ligue 2. Na afloop van het WK zat hij zonder club en nam hij de tijd om zijn volgende stap te bepalen.

Die ligt nu dus bij Dender, waar hij aan zijn tweede buitenlandse avontuur begint. Nadat hij op het WK nog tegenover spelers als Raphinha en Achraf Hakimi stond, wacht hem nu de uitdaging om zich ook in de Challenger Pro League te bewijzen.

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