Cercle verbreekt contract van speler, nieuwe ploeg stelt hem meteen voor

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Cercle verbreekt contract van speler, nieuwe ploeg stelt hem meteen voor
Foto: © photonews
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Een opvallende transfercommunicatie in het Belgische voetbal: Cercle Brugge kondigde het vertrek van Jonas Lietaert aan, waarna KSC Lokeren op precies hetzelfde moment de verdediger officieel voorstelde. De 22-jarige keert definitief terug naar Daknam.

Cercle en Lietaert gaan uit elkaar

Cercle Brugge maakte bekend dat Jonas Lietaert de club verlaat. De verdediger en de Vereniging besloten in onderling overleg om zijn contract te ontbinden, zo klinkt het in een mededeling aan onze redactie. Dat contract liep nog één seizoen door.

Lietaert kwam in 2019 bij Cercle Brugge terecht en doorliep er een belangrijk deel van zijn opleiding. Uiteindelijk verzamelde hij 21 wedstrijden voor de eerste ploeg. Cercle bedankte de verdediger voor zijn inzet en wenste hem succes bij zijn volgende uitdaging. Die nieuwe bestemming bleek al snel geen verrassing te zijn: KSC Lokeren.

Lokeren wachtte amper vijf minuten

Opvallend is de timing van de communicatie. Cercle publiceerde zijn bericht over het vertrek van Lietaert, waarna Lokeren op precies hetzelfe uur met zijn eigen aankondiging kwam. Daarin werd de transfer meteen als een definitieve overgang voorgesteld.

De centrale verdediger keert daarmee terug naar Daknam. Lietaert speelde er vorig seizoen al op huurbasis en maakte voldoende indruk om Lokeren te overtuigen hem definitief aan boord te halen.

De Oost-Vlaamse club heeft de verdediger een contract voor twee seizoenen laten ondertekenen. Lietaert zal bij Sporting spelen met rugnummer 76.

Van Cercle naar Lokeren

Lokeren benadrukt dat Lietaert een jeugdproduct van Cercle Brugge is. Hij maakte bij de Vereniging zijn debuut in de Jupiler Pro League en verzamelde volgens de club vijftien wedstrijden op het hoogste niveau. Daarnaast kwam hij ook Europees in actie.

Met zijn 1,90 meter beschikt Lietaert over een stevig fysiek profiel. Lokeren ziet in hem een verdediger die kopkracht kan combineren met voetballende kwaliteiten en snelheid.

Voor de speler zelf is de transfer bovendien geen onbekende stap. Hij kent de club en de omgeving al dankzij zijn uitleenbeurt van vorig seizoen.

Lokeren is dan ook bijzonder tevreden dat het de samenwerking kan voortzetten. De club rekent de komende twee seizoenen op de kwaliteiten en gedrevenheid van de 22-jarige centrale verdediger.

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