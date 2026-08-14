Challenger Pro League gaat vandaag van start met nieuwe videotechnologie: zo werkt het

De Challenger Pro League begint aan een nieuw seizoen met een opvallende primeur. Football Video Support, kortweg FVS, wordt getest als alternatief voor de klassieke VAR. Maar hoe werkt het systeem en wanneer kan een coach ingrijpen?

Geen klassieke VAR, wel challenges

De Challenger Pro League krijgt dit seizoen Football Video Support, een systeem dat met toestemming van FIFA wordt getest. De Pro League legt in een mededeling aan onze redactie uit dat FVS wedstrijdbeelden beschikbaar maakt om belangrijke scheidsrechterlijke beslissingen opnieuw te bekijken.

Het grote verschil met VAR is dat er geen apart VAR-team automatisch tussenkomt. Een review gebeurt alleen wanneer de hoofdcoach een challenge aanvraagt. Daarnaast wordt elk doelpunt standaard gecontroleerd door de vierde official.

Een coach kan een review aanvragen bij vier soorten situaties: een doelpunt, een penaltyfase, een rechtstreekse rode kaart of een gele of rode kaart die aan de verkeerde speler werd gegeven.

Elke coach krijgt twee kansen

Bij de aftrap krijgt iedere hoofdcoach twee challenges. Een aanvraag gebeurt volgens een vaste procedure. De coach maakt eerst een draaiende beweging met zijn vinger in de lucht, geeft vervolgens een reviewkaart aan de vierde official en vermeldt daarna om welke categorie en welk incident het gaat.

De challenge kan na het overhandigen van de kaart niet meer worden ingetrokken. Vervolgens wordt de hoofdscheidsrechter geïnformeerd. Als de bal nog in het spel is, wacht de scheidsrechter tot de eerstvolgende onderbreking.





Daarna gaat hij naar de Referee Review Area, langs het veld, om de beelden zelf te bekijken en een definitieve beslissing te nemen.

Wanneer behoud je een challenge?

Het aantal resterende challenges hangt af van de uitkomst. Wordt de oorspronkelijke beslissing na de review gewijzigd, dan behoudt de ploeg haar challenge. Blijft de beslissing overeind, dan gaat één challenge verloren.

Kan de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden geen duidelijke conclusie trekken, dan blijft de oorspronkelijke beslissing staan en behoudt de coach zijn challenge. “De hoofdscheidsrechter neemt zelf de uiteindelijke beslissing”, benadrukt de Pro League in de uitleg over het systeem. Spelers kunnen zelf geen officiële review aanvragen. Ze kunnen hun coach wel vragen om een incident te laten onderzoeken.

Ook buitenspel kan worden bekeken

FVS kan eveneens helpen bij mogelijke buitenspelfases. Het systeem maakt het mogelijk om een virtuele buitenspellijn te trekken. Bij een doelpunt gebeurt dat standaard, zelfs wanneer een lijnrechter het doelpunt al had afgekeurd.

Bij andere situaties, bijvoorbeeld wanneer buitenspel voorafging aan een penalty of rode kaart, moet de hoofdcoach daarvoor een challenge gebruiken.

Het systeem werkt met twee tv-camera's en daarnaast twee camera's die gericht zijn op de zestienmetergebieden. Bij technische problemen gaat de wedstrijd gewoon door. Valt het volledige camerasignaal weg, dan zijn tijdelijk geen challenges mogelijk.