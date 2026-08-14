De Mil laat zich uit over transfer Kanga ... en moet er nu nog iemand bijkomen of niet?

KAA Gent slikte in 480 wedstrijden voetbal over competitie en Conference League heen nog steeds maar één doelpunt. Verdedigend staat het als een huis, maar aanvallend is er dan weer wél nog wat werk aan de winkel. Moet er nog versterking komen? Rik De Mil sprak over het thema.

KAA Gent heeft zijn kwalificatie voor de play-offs van de Conference League beet. En dus staan ze op 180 (eventueel 210) minuten van de League Phase in die Conference League. Dat kan een ferm verschil geven op de breedte van de kern.

Wilfried Kanga vertrok deze week naar Al Fateh. Een deal waar De Buffalo's flink beter van worden, gezien de (bijna) vijf miljoen die ze voor hem weten binnen te harken. Ondertussen hoopt ook Max Dean mogelijk nog op een transfer, al is er tot op heden nog niets concreet.

Wilfried Kanga vertrokken bij KAA Gent

"Kanga? Hij zet een heel mooie stap voor hem op die leeftijd. Na vorig jaar een moeilijk verhaal te beleven hebben we toch een heel goed einde kunnen schrijven. Alle partijen kunnen tevreden zijn met hoe de transfer is afgelopen uiteindelijk", aldus Rik De Mil over het vertrek van Kanga.

Als Hyllarion Goore nu mogelijk ook nog eens even buiten strijd zou zijn door een spierblessure? Dan wordt de spoeling vooraan vrij dun. Zeker gezien KAA Gent in 480 minuten ook nog maar vier keer scoorde in deze campagne.

Drukkere kalender, extra spits nodig bij KAA Gent?

Efficiëntie is en blijft een toverwoord bij De Buffalo's. En dus moet er de komende weken wel iets gaan gebeuren bij KAA Gent - zeker als de League Phase van de Conference League effectief gehaald wordt en er dus zes wedstrijden extra zouden bijkomen.



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"Of we een extra spits nodig hebben? Misschien niet hetzelfde profiel als Wilfried Kanga, want we hebben Cissé en Vergara, maar we moeten wel even kijken naar wat we nog kunnen doen ook naar efficiëntie toe, zeker als we veel wedstrijden zouden gaan spelen. Dat is iets wat we de komende weken moeten bespreken dat gaan we ook doen."