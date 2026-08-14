Dodi Lukebakio schept klaarheid over toekomst: Rode Duivel lijkt klaar om te vlammen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Dodi Lukebakio schept klaarheid over toekomst: Rode Duivel lijkt klaar om te vlammen
Foto: © photonews
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Dodi Lukebakio was donderdagavond belangrijk voor Benfica. Onze landgenoot scoorde op bezoek bij Hearts de gelijkmaker en wendde zo de nederlaag af voor de Adelaars. Benfica mag nu naar de play-offs van de Europa League. Lukebakio sprak achteraf over zijn toekomst.

Lukebakio scoort tegen Hearts

Benfica had zichzelf in de heenwedstrijd een uitstekende uitgangspositie bezorgd. Het legde Wouter Vrancken en co over de knie met 6-1 en was zo goed als zeker van de play-offs. De terugwedstrijd leek daardoor niet meer dan een formaliteit. Niet voor Dodi Lukebakio. Onze landgenoot kreeg een basisplaats en liet zich opmerken,

Hearts kwam eerst nog op voorsprong via Tómas Bent Magnússon, maar Lukebakio wiste de Schotse voorsprong vrijwel meteen uit. De score veranderde daarna niet meer. Door de 1-0 stoot Benfica door; Hearts is uitgeschakeld en zakt af naar de Conference League.

Lukebakio zag niets negatiefs

Lukebakio hield een goed gevoel over aan de wedstrijd. "Een uitwedstrijd is altijd moeilijk", vertelde hij aan Sport TV. "Tijdens wedstrijden heb je altijd ups and downs."

"Uiteraard was niet alles perfect, maar we zitten nog midden in het proces en we werken hard om beter te worden. We hebben niet verloren, dus valt er niets negatiefs te zeggen over de wedstrijd."

Van Sevilla naar Benfica

De 28-jarige Lukebakio maakte in de zomer van 2025 de overstap naar Benfica. De hoofdstedelingen namen hem toen voor 20 miljoen euro over van het Spaanse Sevilla. Zijn eerste seizoen in Portugese loondienst werd ontsierd door een enkelbreuk.

Wanneer hij wel fit was, stond hij slechts sporadisch in de basis. HIj kwam uiteindelijk tot 25 optredens, waarin hij 2 keer scoorde en 5 assists gaf. Er waren hier en daar geruchten over een vertrek.

De geruchten kloppen niet

Die drukte Lukebakio na de wedstrijd tegen Hearts de kop in. "De geruchten over een transfer kloppen niet. Ik blijf gefocust. Natuurlijk wil ik graag bij Benfica blijven", klonk het duidelijk. Lukebakio gelooft zelf dat hij zal blijven en probeert naar eigen zeggen niet te luisteren naar wat er allemaal wordt gezegd.

Op zijn 28e zit Lukebakio in de topjaren van zijn carrière. Hij zit bij een mooie club en lijkt tevreden met waar hij is. Dat kunnen we toch afleiden uit zijn woorden. Benfica lijkt ook volop te geloven in de Rode Duivel, die nog een contract heeft tot 2030.

De club zal ook beseffen dat een goede Lukebakio nog altijd een groot wapen is. Met zijn balvastheid, goede dribbel en snelheid kan hij elke tegenstander pijn doen. Dat liet hij op het voorbije WK met vlagen zien.

Een stevig parcours

Lukebakio heeft al een stevig parcours achter de rug. De winger verliet in 2018 Anderlecht voor Sporting Charleroi en begon daarna aan een trip langs meerdere clubs. Na een uitleenbeurt aan Toulouse in de beginjaren van zijn carrière speelde hij voor Watford, Fortuna Düsseldorf (huur), Hertha Berlijn, Wolfsburg (huur), Sevilla en uiteindelijk Benfica.

Zijn toekomst lijkt de komende jaren echter in Portugal te liggen. Hij hoopt zijn allereerste trofee te winnen met Benfica, iets wat hem niet lukte bij zijn andere clubs. Lukebakio kan zich dan meteen ook in  de kijker spelen van Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van ons land. Met andere woorden: hij lijkt klaar om te vlammen, zoals tegen Hearts.

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