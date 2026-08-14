'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'
Foto: © photonews
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FC Barcelona aast nog steeds op Julián Alvarez van Atlético Madrid. Los Rojiblancos willen hun sterkhouder echter niet laten gaan. Barça gaat daardoor op zoek naar alternatieven en zou daarbij volgens het Spaanse Jijantes uitkomen bij een speler met een verleden in de Jupiler Pro League.

Barcelona denkt aan Georges Mikautadze

Barça droomt al een tijdje van de komst van Alvaraz. De Argentijn zou de aanval van de Spaanse grootmacht een stevige kwaliteitsinjectie bezorgen. Maar Atlético is niet van plan om mee te werken. Diego Simeone en co willen Alvarez koste wat het kost aan boord houden. Hij is en blijft een centrale figuur in de plannen van Atlético.

De speler wil dan weer naar Barcelona. Barça blijft het naar verluidt proberen, maar speurt het ondertussen ook naar alternatieven voor het geval de komst van Alvarez toch onmogelijk blijft. Volgens Jijantes denken Hansi Flick en co daarbij aan Georges Mikautadze (25).

Verleden bij RFC Seraing

De aalvlugge Georgiër van Villarreal is uiteraard geen onbekende voor de Belgische voetballiefhebber. Hij werd van 2020 tot 2022 door FC Metz uitgeleend aan RFC Seraing. Voor Les Métallos was hij in 57 duels goed voor 36 goals. Hij keerde daarna terug naar Metz, waar hij (over verschillende passages) 38 goals liet optekenen in 64 wedstrijden.

Mikautadze dwong met zijn goede prestaties in Frankrijk een transfer af naar Ajax. De Amsterdammers hadden maar liefst 16 miljoen euro veil voor de aanvaller. Een succesverhaal werd het echter niet. Mikautadze speelde er slechts 9 keer en kwam in de Nederlandse hoofdstad niet tot scoren.

Successen bij Lyon en Villarreal

Hij werd daarna uitgeleend en later verkocht aan Metz voor 13 miljoen euro. Met een transfer naar Olympique Lyon nam zijn carrière opnieuw een andere wending. Bij de Franse topclub scoorde hij 18 doelpunten en deelde hij 11 assists uit.

Mikautadze versierde vervolgens een transfer naar Villarreal voor 31 miljoen euro. Ook daar doet hij het goed. In 42 duels was hij al goed voor 15 goals en 6 assists. Daarmee trekt hij de aandacht van Barcelona. Volgens Transfermarkt moet Mikautadze momenteel 30 miljoen euro kosten. Kleingeld voor Barça, maar de prioriteit blijft momenteel Alvarez.

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