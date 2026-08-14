'KRC Genk ziet sterkhouder vertrekken, maar haalt meteen vervanging uit bijzondere hoek'

KRC Genk moet vol aan de bak. De kans dat ze Zakaria El Ouahdi nog gaan kwijtspelen? Die wordt steeds groter. Gelukkig is er snel geschakeld en dus lijkt Kevin Amaro plots op weg naar de CEGEKA-Arena. Op die manier maken ze werk van de opvolging.

Voor de duidelijkheid: Zakaria El Ouahdi is nog niet weg bij KRC Genk, maar er wordt wel al langer dan vandaag aan zijn mouw getrokken. En De Smurfen hebben ook aangegeven dat de rechtsachter deze zomer bij een goed bod mag vertrekken.

Vorige zomer gingen ze er prat op hem nog een jaartje te kunnen houden en toen werden er ook beloftes gemaakt intern. En Genk is er niet de ploeg naar om beloftes met de voeten te treden, dus is het enkel wachten op een afdoende bod.

KRC Genk zal Zakaria El Ouahdi zien vertrekken

Vijftien miljoen euro of meer voor El Ouahdi vangen? Dat zal nog moeten blijken. Wat er ook van aan is: AC Milan klopte al op tafel en mogelijk komen er nog wel kapers op de kust. En dus moet er ook een vervanger gevonden worden door Genk.

In die optiek lijkt de komst van Kevin Amaro steeds dichterbij te zijn. De 22-jarige rechtervleugelverdediger uit Uruguay zou de overstap maken van Liverpool FC Montevideo uit eigen land en zou snel kunnen tekenen bij KRC Genk.

KRC Genk staat dichtbij de handtekening van Kevin Amaro

Amaro ligt daar al sinds 2024 onder contract en heeft nog twee jaar contract, maar het lijkt er nu op dat hij snel de oversteek van Montevideo - zijn geboortestad - naar Europa zal maken. Aan Dimitri De Condé om hem uit de klauwen van andere geïnteresseerden te houden.





Volgens diverse bronnen dicht bij KRC Genk zou de deal snel rond kunnen raken. Op die manier zou De Condé meteen een van de profielen waar hij naar op zoek was/moest meteen kunnen waarmaken. Ondertussen zouden er al medische testen gepland worden.