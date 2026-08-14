Live. Transfernieuws 14/8
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'
FC Barcelona aast nog steeds op Julián Alvarez van Atlético Madrid. Los Rojiblancos willen hun sterkhouder echter niet laten gaan. Barça gaat daardoor op zoek naar alternatieven en zou daarbij volgens het Spaanse Jijantes uitkomen bij een speler met een verleden in de Jupiler Pro League. (Lees meer)
'Kortrijk duwt door voor ... doelwit van Charleroi'
KV Kortrijk hoopt dit seizoen goed voor de dag te komen. De West-Vlamingen willen zich nog versterken. Ze duwen nu door voor een speler die eerder aan Charleroi gelinkt werd. (Lees meer)
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