Live. Transfernieuws 14/8: Club Brugge krijgt onverwacht bod op Nicolo Tresoldi
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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Club Brugge krijgt onverwacht bod op Nicolo Tresoldi
Volgens de Turkse journalist Emre Kaplan van A Spor heeft Galatasaray een bod uitgebracht op Nicolo Tresoldi. De Turkse topclub zou zich nadrukkelijk richten op jonge spelers onder 23 jaar en heeft de Duitse aanvaller van Club Brugge daarbij in het vizier. Tresoldi geldt als een interessante investering voor de toekomst.
Galatasaray heeft de voorbije jaren meermaals laten zien dat het bereid is om miljoenen neer te tellen voor transferdoelwitten. De interesse in Tresoldi past dan ook binnen de strategie om jong talent aan te trekken. Toch lijkt een akkoord met Club Brugge voorlopig weinig waarschijnlijk. De Belgische landskampioen zal immers niet zomaar bereid zijn om zijn recente aankoop meteen weer te laten vertrekken.
Club Brugge houdt de touwtjes in handen
Galatasaray zal volgens de berichtgeving dan ook met een bijzonder overtuigend voorstel moeten komen om Club Brugge aan het twijfelen te brengen. Voorlopig wordt een transfer van Tresoldi naar Turkije als weinig waarschijnlijk beschouwd.
Galatasaray’ın teklif yaptığı U23 oyuncu Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi. @aspor— Emre Kaplan (@emreekaaplan) August 13, 2026
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OFFICIEEL Publiekslieveling keert definitief terug naar STVV
Arbnor Muja blijft langer bij STVV. De 27-jarige flankaanvaller keert definitief terug naar Stayen na zijn eerdere uitleenbeurt van Samsunspor. Hij ondertekent in Sint-Truiden een meerjarig contract.
Muja speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de Kanaries en groeide snel uit tot een publiekslieveling. In 28 officiële wedstrijden kwam hij tot zes doelpunten en twee assists. Bovendien maakte hij een belangrijk deel uit van de ploeg die STVV naar een historische derde plaats loodste.
“STVV is mijn thuis geworden”
Muja is bijzonder tevreden met zijn definitieve terugkeer naar Sint-Truiden. “Op korte tijd is Sint-Truiden echt mijn thuis geworden”, vertelt de flankspeler op de officiële website van STVV. Hij kijkt ernaar uit om opnieuw voor de supporters te spelen en samen aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.
CEO Takayuki Tateishi noemt Muja eveneens een belangrijke versterking. Volgens hem kan de aanvaller opnieuw een bepalende rol spelen, zowel in België als tijdens het Europese avontuur van STVV. De club ziet zijn terugkeer bovendien als een manier om de continuïteit binnen de selectie te bewaren.
STVV neemt Arbnor Muja definitief over van Samsunspor 💛 pic.twitter.com/kRs0msp7jm— STVV (@stvv) August 14, 2026
'Rode Duivel stap dichter bij Bundesliga, maar transfersom is groot probleem'
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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