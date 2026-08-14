Live. Transfernieuws 14/8: OFFICIEEL Publiekslieveling keert definitief terug naar STVV

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Live. Transfernieuws 14/8: OFFICIEEL Publiekslieveling keert definitief terug naar STVV
Foto: © photonews
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Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Publiekslieveling keert definitief terug naar STVV

Arbnor Muja blijft langer bij STVV. De 27-jarige flankaanvaller keert definitief terug naar Stayen na zijn eerdere uitleenbeurt van Samsunspor. Hij ondertekent in Sint-Truiden een meerjarig contract.

Muja speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de Kanaries en groeide snel uit tot een publiekslieveling. In 28 officiële wedstrijden kwam hij tot zes doelpunten en twee assists. Bovendien maakte hij een belangrijk deel uit van de ploeg die STVV naar een historische derde plaats loodste.

“STVV is mijn thuis geworden”

Muja is bijzonder tevreden met zijn definitieve terugkeer naar Sint-Truiden. “Op korte tijd is Sint-Truiden echt mijn thuis geworden”, vertelt de flankspeler op de officiële website van STVV. Hij kijkt ernaar uit om opnieuw voor de supporters te spelen en samen aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

CEO Takayuki Tateishi noemt Muja eveneens een belangrijke versterking. Volgens hem kan de aanvaller opnieuw een bepalende rol spelen, zowel in België als tijdens het Europese avontuur van STVV. De club ziet zijn terugkeer bovendien als een manier om de continuïteit binnen de selectie te bewaren.

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