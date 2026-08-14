Lukaku spreekt sportieve baas van Fenerbahce meteen stevig tegen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Lukaku spreekt sportieve baas van Fenerbahce meteen stevig tegen
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku werd officieel voorgesteld als nieuwe spits van Fenerbahçe. De Rode Duivel wil zich snel aanpassen in Turkije, maar zorgde meteen voor een opvallend moment toen hij zijn eigen sportief directeur tegensprak over zijn fysieke toestand.

Tweede thuis

Lukaku tekende bij Fenerbahçe en zal in Istanbul met rugnummer 9 spelen. Tijdens zijn voorstelling benadrukte de 33-jarige aanvaller dat Turkije voor hem veel meer betekent dan alleen zijn nieuwe voetbalbestemming.

Zijn vader Roger speelde in de jaren 90 voor Gençlerbirliği, waardoor Lukaku als kind al een band met het land ontwikkelde. “In dit land heb ik als kind beslist dat ik profvoetballer wilde worden”, vertelde Lukaku volgens Het Nieuwsblad. Hij omschreef Turkije dan ook als een tweede thuis.

Ook de familiale link met Fenerbahçe maakt de transfer bijzonder. Zijn broer speelde in Turkije, terwijl het laatste doelpunt van zijn vader daar tegen Fenerbahçe viel.

Lukaku leert snel Turks

De Rode Duivel wil zich bovendien zo snel mogelijk aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. Lukaku spreekt verschillende talen vloeiend, maar Turks behoort daar voorlopig nog niet toe.

“Ik ga me zo snel mogelijk aanpassen aan de cultuur en de taal leren. De volgende keer dat ik met jullie spreek, zal het in het Turks zijn”, beloofde hij tijdens zijn voorstelling.

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Tijdens de persconferentie antwoordde Lukaku uiteindelijk vooral in het Frans. Hij vertelde ook dat een groot deel van zijn vrienden Turkse roots heeft en dat zijn overstap daardoor niet volledig onverwacht is.

Sportief directeur krijgt meteen antwoord

Het opvallendste moment kwam toen de fysieke paraatheid van Lukaku ter sprake kwam. De sportief directeur van Fenerbahçe had eerder aangegeven dat de spits nog vier tot zes weken nodig zou hebben om volledig wedstrijdfit te zijn.

Lukaku was daar zelf duidelijk minder pessimistisch over. “Dat is veel te veel”, reageerde hij lachend. Hij benadrukte dat hij niet geblesseerd is en inmiddels al met zijn nieuwe ploegmaats heeft getraind.

De aanvaller kreeg een individueel programma voor de komende week en hoopt snel speelminuten te maken. Zijn doel is om al volgende week in actie te komen. Daarmee lijkt hij vooral te mikken op de Champions League-voorronde tegen Lyon.

Titelambitie in Istanbul

Fenerbahçe wil met Lukaku eindelijk opnieuw de landstitel veroveren. De club werd de voorbije vijf seizoenen telkens tweede en eindigde de laatste vier jaar telkens achter Galatasaray.

Lukaku weet dan ook wat er van hem wordt verwacht. “We willen kampioen worden en de beker winnen”, stelde hij. Daarnaast wil Fenerbahçe volgens de Belgische spits ook Europees een sterke campagne neerzetten.

De Turkse competitie begint dit weekend, maar de wedstrijd tegen Gençlerbirliği komt vermoedelijk nog te vroeg voor Lukaku. De confrontatie met Lyon van dinsdag lijkt een realistischer moment voor zijn eerste minuten in het shirt van Fenerbahçe.

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