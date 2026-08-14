OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

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KAA Gent neemt afscheid van Wilfried Kanga. De spits trekt naar Al-Fateh en levert de Buffalo’s een mooie transfersom op. Na één seizoen in Gent trekt de 28-jarige zo richting Saudi-Arabië, terwijl hij momenteel nog herstelt van een kleine blessure.