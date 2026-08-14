OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 17 reacties
OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's
Foto: © photonews
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KAA Gent neemt afscheid van Wilfried Kanga. De spits trekt naar Al-Fateh en levert de Buffalo’s een mooie transfersom op. Na één seizoen in Gent trekt de 28-jarige zo richting Saudi-Arabië, terwijl hij momenteel nog herstelt van een kleine blessure.

Lorenz Lomme

OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

KAA Gent en Al-Fatah maken de transfer officieel bekend. Kanga tekent een contract tot midden 2029 in Saoedi-Arabië.

Zoals we al eerder meegaven op basis van info van Het Laatste Nieuws, cashen de Buffalo's 4,5 miljoen euro. In de deal werd ook een doorverkooppercentage opgenomen.

Gent bedankt Kanga, die 12 goals scoorde en 5 assists gaf in 39 duels voor de club. "Veel succes, Wilfried!", klinkt het.

De Ivoriaan trekt de Gentse deur al na één seizoen dicht, maar levert de Oost-Vlamingen wel een mooie transfersom op. Zo lijken beide partijen te winnen in deze deal.

KAA Gent lijkt afscheid te nemen van Wilfried Kanga. De spits is op weg naar Al-Fateh en levert de Buffalo’s naar verluidt een mooie transfersom op. Na één seizoen in Gent trekt de 28-jarige zo richting Saudi-Arabië, terwijl hij momenteel nog herstelt van een kleine blessure.

Wilfried Kanga staat op het punt KAA Gent te verlaten. Volgens Het Laatste Nieuws is de 28-jarige spits op weg naar Al-Fateh. De deal zou zo goed als rond zijn en de Buffalo’s zouden ongeveer 4,5 miljoen euro ontvangen, aangevuld met een doorverkooppercentage.

Kanga kwam pas vorig jaar naar Gent. De club haalde hem toen weg bij Dinamo Zagreb, nadat hij eerder al in de Jupiler Pro League actief was geweest bij Standard. In Gent groeide hij niet uit tot een absolute sterkhouder, maar zijn cijfers waren degelijk.

In 39 wedstrijden voor de Buffalo’s scoorde Kanga twaalf keer en gaf hij vijf assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op drie miljoen euro geschat. Met een transfersom van bijna 4,5 miljoen euro zou Gent dus meer ontvangen dan zijn huidige marktwaarde.

Gent lijkt financieel goede zaak te doen

Dat Kanga nog tot juni 2028 onder contract ligt, versterkt de onderhandelingspositie van Gent. Met een vaste transfersom en daarbovenop nog een percentage op een eventuele latere doorverkoop haalt de club een behoorlijk pakket uit zijn vertrek.

Sportief komt de timing wel wat ongelegen. Kanga kampt momenteel met een kleine blessure die hij opliep tijdens de Europese voorronde van Gent. Daardoor was hij sowieso niet volledig beschikbaar. De transfer naar Al-Fateh lijkt daar nu definitief een einde te maken aan zijn periode in de Planet Group Arena.

Nieuwe stap na één seizoen

Voor Kanga wordt het opnieuw een nieuw hoofdstuk in een carrière waarin hij al verschillende clubs en competities heeft meegemaakt. Na Dinamo Zagreb en zijn passages in België bij Standard en Gent wacht nu dus Saudi-Arabië.

Voor Gent betekent zijn vertrek dat er opnieuw geschoven moet worden in de aanval. Met twaalf doelpunten in 39 wedstrijden liet Kanga wel rendement achter, ook al was zijn passage relatief kort.

Als de laatste formaliteiten worden afgerond, komt er na één seizoen dus al een einde aan zijn avontuur bij KAA Gent. Financieel lijkt de club daar alvast niet slecht uit te komen.

17 reacties
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Wilfried Kanga

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