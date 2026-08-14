OFFICIEEL: La Louvière stelt vijftiende aanwinst voor

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: La Louvière stelt vijftiende aanwinst voor
Foto: © photonews
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Het is La Louvière menens dit seizoen. De Wolven roerden zich al uitvoerig op de transfermarkt en stellen nu nog maar eens een nieuwe aanwinst voor. Deze keer gaan de Henegouwers shoppen in Hongarije. Daar halen ze Szombor Gruber weg bij topclub Ferencváros.

Szombor Gruber tekent voor drie jaar

La Louvière verloor zijn eerste competitiewedstrijd met 2-1 van RSC Anderlecht. De Wolven gingen daarna niet in een hoekje zitten treuren. Ze haalden deze week al Leandro Rousseau weg bij Patro Eisden en stellen met Szombor Gruber (21) een extra aanvaller voor op de clubwebsite.

Gruber heeft een contract getekend voor drie jaar met optie op een extra seizoen. De jonge Hongaar kreeg zijn opleiding (deels) in de befaamde Puskás Akadémia. Hij stroomde door naar het eerste elftal en was er in totaal goed voor 10 goals en 5 assists in 40 optredens.

Gruber speelde even in Zwitserland

Tussendoor werd hij ook even gestald bij de jeugd van de Zwitserse topclub FC Basel. Hij scoorde er 9 goals voor de U18 en 2 goals voor de U21, maar keerde toch terug naar zijn moederclub.

Na 1,5 jaar kocht Ferencváros hem voor 100.000 euro. Hij werd uitgeleend aan Zalaegerszeg en MTK Boedapest, maar mag nu vertrekken na 11 goals en 12 assists in 58 optredens.

Een marktwaarde van 1,5 miljoen

Op het palmares van Gruber staan een Hongaarse titel en beker. Hij speelde ook al drie keer voor de nationale ploeg van Hongarije. In de kwalificaties voor het WK van 2026 trof hij raak tegen Armenië.

La Louvière stelt Gruber met veel trots voor en heet hem welkom. Het is niet duidelijk hoeveel de Wolven betalen. De marktwaarde van de speler op Transfermarkt bedraagt momenteel 1,5 miljoen euro.

Gruber is de vijftiende aanwinst

Met Gruber en Rousseau kreeg de aanval van La Louvière de voorbije dagen een stevige kwaliteitsinjectie. Gruber is de vijftiende aanwinst van de club. Eerde haalde La Louvière ook onder meer Mustapha Isah weg bij Kristiansund BK. Die transfer kostte 1,8 miljoen euro.

Mátyás Kovács werd dan weer weggeplukt bij MTK Boedapest voor 600.000 euro. Hij zal zijn landgenoot kunnen helpen om zich aan te passen aan het Belgische voetbal.

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