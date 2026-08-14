OFFICIEEL: Romelu Lukaku tekent zijn contract bij Fenerbahçe

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De deal is officieel: Fenerbahçe heeft Romelu Lukaku beet. De speler landde woensdagavond op de luchthaven in Turkije en daarmee was de deal rond. Onze landgenoot zette ondertussen ook officieel zijn handtekening.