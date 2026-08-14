Rik De Mil benoemt het minpunt én maakt zich zorgen om sterkhouder

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Rik De Mil benoemt het minpunt én maakt zich zorgen om sterkhouder
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft zich weten te plaatsen voor de play-offs van de Conference League. Het speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen IFK Göteborg en dat was voldoende voor de volgende ronde. Toch waren er ook een paar minpuntjes volgens coach Rik De Mil van de Buffalo's.

Rik De Mil was na de 1-1 tegen IFK Göteborg uiteraard tevreden met de volgens hem verdiende kwalificatie voor de play-offs van de Conference League. Hij zag zijn team goed reageren na een poging van de Zweden om het middenveld van de Buffalo's uit elkaar te trekken.

En dus waren er veel redenen tot blijdschap na de 1-1 tegen de Zweden, al had het nog vlotter gekund voor de Buffalo's en net daar zat volgens De Mil een van de grootste minpuntjes van de wedstrijd tussen Gent en de Zweden. 

Gebrek aan efficiëntie en uitvallen Goore de minpunten voor KAA Gent

"In de tweede helft moesten we de wedstrijd gewoon doodmaken. Göteborg is geen slechte ploeg, maar we hebben kansen genoeg gehad daartoe. Op een stilstaande fase kan je dan zoiets tegenkomen zoals de 1-1  en dan is het bibberen tot op het einde."

"Het is eigen aan voetbal en dat is het minpunt aan de wedstrijd, omdat het niet hoefde", besefte de T1 van KAA Gent. Al zag hij ook in het uitvallen van zijn spits Hyllarion Goore een ferm minpunt aan de kwalificatie - want dat zou een ferme domper zijn.

Bij Christian Burgess viel het ook veel beter mee dan verwacht ...

"Ik ben blij met de kwalificatie. We worden stelselmatig dominanter, maar nu moet de efficiëntie omhoog. We moeten de kansen gaan afmaken, dat is de volgende stap die we moeten gaan nemen. Dat zal moeten als we ergens willen raken, of het nu in Europa of in de competitie."

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"Het uitvallen van Goore is een minpunt. Wat er met hem aan de hand is? Het gaat om een spierblessure. Hij heeft absoluut iets gevoeld. Hij voelde er iets inschieten. Dat voorspelt niet te veel goeds, maar ik wil niet te ver vooruitlopen op de zaken. Ik had het van Burgess zondag ook niet verwacht dat hij zou kunnen spelen ..."

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