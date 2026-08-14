'Rode Duivel stap dichter bij Bundesliga, maar transfersom is groot probleem'

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
'Rode Duivel stap dichter bij Bundesliga, maar transfersom is groot probleem'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RB Leipzig heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe Belgische international. De Duitse topclub toont concrete interesse in Diego Moreira, die momenteel uitkomt voor het Franse Racing Strasbourg. Volgens Franse bronnen behoort de 22-jarige flankaanvaller tot de belangrijkste transferdoelwitten.

Lorenz Lomme

'Rode Duivel stap dichter bij transfer naar Bundesliga, maar transfersom is groot probleem'

De transfer van Diego Moreira naar RB Leipzig lijkt steeds dichterbij te komen, al is er een probleem. Journalist Philipp Hinze (Sky Sport) komt met een belangrijke update in het dossier.

Hij geeft aan dat er een mondeling akkoord is tussen Leipzig en de speler over een contract tot 2031. Zoals aangegeven, moet Moreira de vervanger worden van Yan Diomande, die naar Real Madrid trok.

Er werd eerder gewag gemaakt van een transfersom van 50 miljoen euro, maar volgens Hinze mikt Strasbourg eerder op 60-70 miljoen euro. Leipzig wil dat niet betalen, maar er zou onderhandelingsruimte zijn. Strasbourg zou op die manier vooral druk willen zetten. De (concrete) onderhandelingen moeten nog starten, geeft Hinze nog mee. Alles is daardoor nog mogelijk in het dossier.

RB Leipzig heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe Belgische international. De Duitse topclub toont concrete interesse in Diego Moreira, die momenteel uitkomt voor het Franse Racing Strasbourg. Volgens Franse bronnen behoort de 22-jarige flankaanvaller tot de belangrijkste transferdoelwitten.

Gesprekken met Strasbourg gestart over Moreira

Leipzig zou inmiddels al contact hebben opgenomen met Strasbourg om een mogelijke transfer te bespreken. De Duitsers hebben daarbij niet alleen Moreira op hun radar staan, maar zouden ook interesse hebben in zijn ploegmaat Samir El Mourabet. De gesprekken tussen beide clubs zouden al zijn opgestart.

De spelers zelf zouden alvast openstaan voor een overstap naar Leipzig. Voor Moreira is er bovendien geen gebrek aan belangstelling vanuit andere Europese topcompetities. De Belgische international werd eerder al gelinkt aan Borussia Dortmund en AS Roma.

50 miljoen euro voor Moreira?

Vooral het prijskaartje maakt de interesse van Leipzig opvallend. Strasbourg zou naar verluidt mikken op een transfersom van ongeveer 50 miljoen euro voor Moreira. Dat is een stevig bedrag voor de 22-jarige flankaanvaller, die inmiddels vier interlands voor de Rode Duivels achter zijn naam heeft staan.

 

Leipzig ziet in Moreira bovendien een mogelijke opvolger voor Yan Diomande. De 19-jarige flankspeler maakte deze zomer de overstap naar Real Madrid, waardoor de Duitsers opnieuw op zoek zijn naar offensieve versterking voor de flanken.

Rode Duivel steeds gegeerder

Moreira heeft zich de voorbije maanden sterk ontwikkeld bij Strasbourg en lijkt daardoor steeds nadrukkelijker in beeld te komen bij Europese topclubs. Een transfer naar Leipzig zou voor onze landgenoot een nieuwe belangrijke stap in zijn carrière kunnen betekenen.

De Bundesliga-club staat bekend om zijn focus op jonge spelers met groeipotentieel en het profiel van Moreira past dan ook uitstekend binnen die strategie.

Of Leipzig bereid is om daadwerkelijk 50 miljoen euro op tafel te leggen, moet nog blijken. Wel is duidelijk dat de Duitsers de piste-Moreira serieus onderzoeken. De eerste contacten met Strasbourg zijn inmiddels gelegd, waardoor de komende dagen mogelijk meer duidelijkheid brengen over de toekomst van de Rode Duivel.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Strasbourg
België
Diego Moreira

Meer nieuws

OFFICIEEL: Romelu Lukaku tekent zijn contract bij Fenerbahçe

OFFICIEEL: Romelu Lukaku tekent zijn contract bij Fenerbahçe

11:21
25
‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’

‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’

12:30
Live. Transfernieuws 14/8: OFFICIEEL Publiekslieveling keert definitief terug naar STVV

Live. Transfernieuws 14/8: OFFICIEEL Publiekslieveling keert definitief terug naar STVV

11:59
LIVE - Speeldag 2 JPL: Nieuwe datum voor duel tussen KAA Gent en OH Leuven

LIVE - Speeldag 2 JPL: Nieuwe datum voor duel tussen KAA Gent en OH Leuven

11:40
OFFICIEEL: La Louvière stelt vijftiende aanwinst voor

OFFICIEEL: La Louvière stelt vijftiende aanwinst voor

11:00
'Trabzonspor blijft gaan: ex-ploegmaat Mo Salah op komst'

'Trabzonspor blijft gaan: ex-ploegmaat Mo Salah op komst'

10:30
Dodi Lukebakio schept klaarheid over toekomst: Rode Duivel lijkt klaar om te vlammen

Dodi Lukebakio schept klaarheid over toekomst: Rode Duivel lijkt klaar om te vlammen

10:00
OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's

09:30
17
'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'

'Geen Alvarez? FC Barcelona denkt aan alternatief met verleden in JPL'

09:00
Stijn Stijnen onthult de ambitie van Patro in CPL én geeft zijn titelfavorieten

Stijn Stijnen onthult de ambitie van Patro in CPL én geeft zijn titelfavorieten

08:35
1
'Kortrijk duwt door voor ... doelwit van Charleroi'

'Kortrijk duwt door voor ... doelwit van Charleroi'

08:10
Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK Reactie

Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK

07:30
1
Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom

Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom

07:45
8
Basisspeler op het WK, nu maakt hij opvallende transfer naar Challenger Pro League

Basisspeler op het WK, nu maakt hij opvallende transfer naar Challenger Pro League

07:00
Rik De Mil benoemt het minpunt én maakt zich zorgen om sterkhouder

Rik De Mil benoemt het minpunt én maakt zich zorgen om sterkhouder

06:30
Biancone viert kwalificatie maar niet met de ref: "Had het vanaf het begin op mij gemunt" Reactie

Biancone viert kwalificatie maar niet met de ref: "Had het vanaf het begin op mij gemunt"

06:00
1
Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte" Reactie

Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte"

23:55
6
Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

Europese kwalificatie Gent heeft ook verstrekkende gevolgen voor ... OH Leuven

23:30
Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder

Onder meer Antwerp en Beerschot: Belgische clubs volgen opvallende middenvelder

23:00
1
Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

Dominant Anderlecht komt nooit in de problemen en plaatst zich verdiend voor play offs tegen 9 Grieken

22:29
Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

22:29
Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

Johan Boskamp maakt zich zorgen om Racing Genk

22:30
Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens

22:11
8
Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

17:30
Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

21:30
7
Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

18:35
1
Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

Nu is het officieel: dit is de Europa League-tegenstander van STVV

21:15
OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

OFFICIEEL: JPL-club kaapt topschutter weg bij Patro Eisden Maasmechelen

21:00
"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt? Factcheck

"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt?

20:40
4
Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

20:20
6
Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

20:00
2
International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

19:20
Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

19:00
De Mil laat zich uit over transfer Kanga ... en moet er nu nog iemand bijkomen of niet?

De Mil laat zich uit over transfer Kanga ... en moet er nu nog iemand bijkomen of niet?

00:20
1
Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

18:00
'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

17:25
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 28/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 29/08 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Elversberg Elversberg 29/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Köln 1. FC Köln 29/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 29/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 29/08 Paderborn 07 Paderborn 07
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29/08 Hamburger SV Hamburger SV
Freiburg Freiburg 30/08 Werder Bremen Werder Bremen
FC Augsburg FC Augsburg 30/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04

Nieuwste reacties

Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Biancone viert kwalificatie maar niet met de ref: "Had het vanaf het begin op mij gemunt" Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Bruno spreekt: Lukaku gespot op Neerpede, deal ondertussen officieel .. .. over Adriano Bertaccini in tranen na PAOK: Vítor Bruno weet waarom Sv1978 Sv1978 over Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte" laszlo laszlo over Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto JaKu JaKu over OFFICIEEL: KAA Gent incasseert miljoenen euro's JaKu JaKu over 'Rode Duivel stap dichter bij Bundesliga, maar transfersom is groot probleem' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK Mr_Rsca Mr_Rsca over Sporting Hasselt pakt uit met opvallend nieuws rond Dries Mertens TIGERMANIA TIGERMANIA over "Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved