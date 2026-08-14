RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

RSC Anderlecht is zeker van een Europese League Phase. Door de overwinning tegen PAOK Saloniki is dat mathematisch zeker. En dat zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op de transferwerven die er nog liggen op Neerpede.

RSC Anderlecht speelt de komende twee donderdagen tegen Kairat Almaty voor een stekje in de League Phase van de Europa League. Als het zou foutlopen, dan is er voor paars-wit nog het vangnet van de Conference League.

En dat heeft ook zo zijn gevolgen. Transfergoeroe Sacha Tavolieri gaf aan dat Antoine Sibierski nu een aantal transferdoelwitten die voorlopig in de frigo zaten kan beginnen ontdooien, omdat er zekerheid is van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

RSC Anderlecht kan eindelijk een versnelling hoger schakelen

Het zou ook betekenen dat er in een hoger echelon van spelers kan worden gevist. Door de Europese gelden die binnen stromen, maar ook door de wedstrijden die paars-wit aan de mogelijke nieuwkomers zal kunnen aanbieden.

Een linksback, een spits en een spelmaker staan nog op het verlanglijstje van Sibierski en RSC Anderlecht. Mogelijk kan er nu dus een versnelling hoger geschakeld worden om een en ander in huis te gaan halen, want de profielen zijn bekend.

Het laatste is zeker nog niet gezegd over de zoektocht naar een spelmaker bij RSC Anderlecht

Daarbij zou ook onder meer gedacht worden aan Santi Garcia. De 24-jarige Spaanse middenvelder speelt momenteel bij Gil Vicente, waar hij de voorbije seizoenen al goed was voor tien goals en zes assists in meer dan zestig wedstrijden.





Eerder was al sprake van interesse in Adam Karabec, maar ook Santi Garcia wordt nu dus genoemd. Het zou wel eens snel in kannen en kruiken kunnen komen als er een afdoende bod wordt gedaan, klinkt het in Portugese media. De marktwaarde van de speler is volgens Transfermarkt zo'n vier miljoen euro, maar het lijkt er op dat er meer dan dat zal moeten worden geboden om hem los te weken bij Gil Vicente.