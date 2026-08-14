Stijn Stijnen komt verrassend uit de hoek over Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen komt verrassend uit de hoek over Club Brugge
Foto: © photonews
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Bij Club Brugge gebeurde er deze zomer al heel wat op de transfermarkt. Er werd al aan 80 miljoen euro verkocht en aan 40 miljoen euro gekocht. Volgens Stijn Stijnen is blauw-zwart voorlopig zelfs versterkt uit de mercato gekomen. Een opmerkelijke mening, of compleet logisch?

Als het puur gaat over de cijfers, dan komt er geen enkele Belgische ploeg in de buurt van Club Brugge. Niet qua uitgaande transfers, maar ook niet qua inkomende transfers. En het laatste woord lijkt nog niet gezegd over de zomermercato van Club Brugge.

Met de uitgaande transfers van onder meer Aleksandar Stankovic en Christos Tzolis ziet het er naar uit dat Club Brugge toch een paar absolute toppers is kwijtgespeeld. En dus lijkt blauw-zwart een beetje verzwakt uit de transfermercato te komen.

Stijn Stijnen vindt dat Club Brugge sterker is geworden deze zomermercato

Al is dat niet wat Stijn Stijnen denkt. Die is in Ongefilterd verbazingwekkend uit de hoek gekomen door te stellen dat Club Brugge op dit moment versterkt is en dus zeker niet verzwakt. Hij heeft ook uitgelegd waarom hij die mening is toegedaan.

"inkomend en uitgaand hebben ze al heel veel gedaan. Ik vind ze versterkt. Zal ik eens uitleggen waarom dat voor mij zou is? Wat ik gezien heb van Lee is enorm indrukwekkend met twee trainingen in de benen te hebben."

Stijn Stijnen zag Lee en Potts indrukwekkend spelen tegen KV Kortrijk

"Dat vond ik ook van Potts. Wat deed hij verkeerd? De elegantie waarmee hij alles deed. Ze wonnen met 3-0 van Kortrijk met twee spelers die maar een paar trainingen in de benen hadden. Dat is indrukwekkend", aldus Stijnen in zijn analyse.

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Volgens de coach van Patro Eisden Maasmechelen is het potentieel van onder meer Potts heel groot en zijn loopvermogen fenomenaal. Op die manier lijken ze opnieuw goud in handen te hebben bij Club Brugge. De statistieken van Tzolis opvangen zal niet makkelijk worden, maar volgens Stijnen is blauw-zwart wel degelijk versterkt.

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