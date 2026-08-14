Stijn Stijnen onthult de ambitie van Patro in CPL én geeft zijn titelfavorieten

Vrijdagavond gaat ook in de Challenger Pro League de bal aan het rollen. Stijn Stijnen en Patro Eisden Maasmechelen hopen opnieuw een woordje mee te spreken aan de top. De voormalige doelman legt de ambitie van zijn club op tafel en vertelt wie voor hem de titelfavorieten zijn.

De ambitie van Patro Eisden is simpel

Patro Eisden sloot het reguliere seizoen 2025/26 af op de zesde plaats. De Limburgers mochten daardoor deelnemen aan de Promotion Play-offs. Daarin strandde het schip al meteen tegen Beerschot. In het Patrostadion werd het 1-1. Op het Kiel trokken de Antwerpenaren aan het langste eind met 3-2.

De promotiedroom spatte zo uiteen voor Stijn Stijnen en co. Maar voor komend seizoen is die opnieuw springlevend. "De ambitie bij Patro Eisden is heel simpel", vertelt Stijnen bij Sporza.

Beerschot en Eupen als favorieten

"We willen net zoals de voorbije jaren competitief zijn bovenin en meespelen om promotie. In het verleden hebben we al bewezen dat we door onze manier van werken vervelend kunnen zijn voor grotere clubs."

Wie zijn dan de grootste kandidaten voor de titel? "Beerschot en Eupen zijn voor mij de grote favoriet door de mogelijkheden waarover ze beschikken", zegt Stijnen.

Kasayanagi en Delpupo

Patro Eisden liet zich volop gelden op de transfermarkt. Tussen alle aanwinsten door pikt Stijnen er twee mogelijke smaakmakers uit. "Onze Japanse flankaanvaller Tsubasa Kasayanagi is een interessante speler. Ook Isaías Delpupo, overgekomen van STVV, vind ik een mooie aanwinst."





Kasayanagi maakte de overstap van de Japanse club V-Varen Nagasaki. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. Delpupo maakte zoals gezegd de overstap van de Kanaries.

Het vertrek van Rousseau

Daarnaast haalde Patro Eisden onder meer Rento Takaoika bij Southampton en Lars Dietz bij Viktoria Köln. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Leandro Rousseau. De topschutter van Patro trekt naar La Louvière.

Rousseau had nog een contract tot midden 2027. Patro liet het financiële primeren en verdient nog iets aan een speler die anders transfervrij de deur uit had kunnen lopen. Het is afwachten wat de sportieve impact daarvan zal zijn. Patro begint zaterdag aan zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen de RSCA Futures.