‘Van miljoenenaanwinst naar vertrek: opvallende wending rond Ludovit Reis’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Van miljoenenaanwinst naar vertrek: opvallende wending rond Ludovit Reis’
Foto: © photonews
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Ludovit Reis lijkt na amper één seizoen alweer voor een nieuwe transfer te staan. Volgens onze informatie is de Nederlandse middenvelder van Club Brugge op weg naar Werder Bremen. Daarmee kan een opvallende terugkeer naar de Bundesliga in de maak zijn.

Reis pas één jaar bij Club Brugge

Ludovit Reis maakte in de zomer van 2025 de overstap van Hamburger SV naar Club Brugge. De Nederlandse middenvelder tekende in West-Vlaanderen een contract tot medio 2029. Club Brugge haalde hem binnen als een polyvalente speler voor het middenveld, met een profiel dat zowel defensieve arbeid als aanvallende impulsen combineert.

Reis was op dat moment 25 jaar en had al een stevige reputatie opgebouwd in Duitsland. Bij Hamburger SV speelde hij sinds 2021 en kwam hij tot 129 wedstrijden en 33 beslissende acties. In zijn laatste seizoen was hij bovendien kapitein en hielp hij HSV terugkeren naar de Bundesliga.

Van Groningen naar Barcelona en Duitsland

Reis werd geboren op 1 juni 2000 in Haarlem en begon zijn opleiding bij Hoofddorp en FC Groningen. Hij brak op jonge leeftijd door bij Groningen en trok in 2019 naar FC Barcelona, dat volgens de club zelf 3,25 miljoen euro betaalde. Hij tekende er aanvankelijk tot 2022, met een optie voor twee extra seizoenen.

Bij Barcelona B bleef zijn doorbraak uit. Na een uitleenbeurt aan VfL Osnabrück belandde hij in 2021 bij Hamburger SV. Daar groeide hij uit tot een belangrijke basisspeler.

Beperkte speelminuten in Brugge

Zijn eerste seizoen bij Club Brugge verliep minder overtuigend. De officiële statistieken van Club Brugge vermelden voor de Jupiler Pro League zeven wedstrijden en 265 speelminuten, zonder doelpunten of assists. Hij startte drie keer en viel vier keer in.

Dat beperkte aantal speelminuten maakt een vertrek des te opvallender. Reis heeft nochtans nog een langdurig contract en Club Brugge betaalde naar verluidt ongeveer 6 à 7 miljoen euro om hem uit Hamburg weg te halen.

Marktwaarde rond drie miljoen euro

Volgens Transfermarkt ligt de huidige geschatte marktwaarde van Reis rond 3 miljoen euro. Een eventuele transfer naar Werder Bremen zou voor Reis een terugkeer naar Duitsland betekenen.

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