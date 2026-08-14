‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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‘Verrassende transferwending rond Arne Engels: Celtic neemt genoegen met lager bod’
Foto: © photonews
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Arne Engels lijkt deze zomer op weg naar het Engelse voetbal. West Ham United zou ruim 25 miljoen euro willen betalen voor de Belgische middenvelder van Celtic, dat eerder zelfs een nog hoger bod van Nottingham Forest afwees.

West Ham wil Engels binnenhalen

Volgens de berichtgeving van Sky Sports hebben West Ham United en Celtic een akkoord bereikt over een transfersom van ruim 25 miljoen euro voor Arne Engels. Daarmee zou de 22-jarige Belg de duurste inkomende transfer worden.

De transfer is opvallend omdat Engels nog maar twee jaar geleden naar Celtic trok. De Schotse club betaalde in augustus 2024 ongeveer 11 miljoen euro aan FC Augsburg voor de middenvelder. Celtic haalde hem daarmee als recordaankoop binnen.

Celtic wees zelfs meer geld af

De onderhandelingen rond Engels zijn opmerkelijk, want Nottingham Forest zou eerder al diep in de buidel hebben getast. Volgens Transfermarkt werd een voorstel van 23 miljoen euro, dat via bonussen tot 29 miljoen euro kon oplopen, door Celtic afgewezen.

Dat gebeurde in januari al, toen Celtic Engels absoluut niet wilde laten gaan. De club hield hem uiteindelijk aan boord en dat bleek sportief een goede beslissing. Engels groeide uit tot een belangrijke schakel en hielp Celtic aan prijzen. Nu lijkt Celtic wel bereid om afscheid te nemen van de Belgische international.

Van Club NXT naar Schotland

Engels werd op 8 september 2003 geboren in Dendermonde en kreeg zijn opleiding bij Club Brugge. Hij stroomde door naar Club NXT, waar hij ervaring opdeed in de Challenger Pro League. In 2023 volgde een transfer naar FC Augsburg.

Bij de Duitse club kwam hij uiteindelijk tot 51 Bundesliga-optredens, alvorens Celtic hem in 2024 naar Schotland haalde. Engels tekende daar een contract voor vier jaar, tot 2028.

Hij speelde bovendien voor België op alle jeugdniveaus en werd in 2024 voor het eerst bij de Rode Duivels opgeroepen.

Sterk seizoen en flinke marktwaarde

Engels kende in 2025/26 opnieuw een degelijk seizoen. In de Schotse Premiership kwam hij tot 30 wedstrijden, vijf doelpunten en drie assists. In alle competities verzamelde hij 46 optredens, zeven goals en acht assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 20 miljoen euro op dit moment.

West Ham ziet in Engels een belangrijke versterking voor het middenveld. Voor de Belg kan de overstap bovendien een nieuwe stap in zijn carrière betekenen, al blijft de definitieve afronding van de transfer afwachten.

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