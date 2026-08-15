🎥 Analisten hebben zéér scherpe mening over de fase in Union SG - Zulte Waregem

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| 6 reacties
🎥 Analisten hebben zéér scherpe mening over de fase in Union SG - Zulte Waregem
Foto: © photonews
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Union SG en Zulte Waregem hebben in het Dudenpark de punten tegen elkaar gedeeld. Essevee voelde zich na de wedstrijd enigszins bestolen. Hadden ze daar een reden toe? Het doelpunt dat Kiilerich maakte werd wel heel licht afgekeurd.

Union SG en Zulte Waregem kwamen niet tot scoren in het Dudenpark. De thuisploeg viseerde de onderkant van de lat, de bezoekers wisten via Kiilerich op een corner de netten te doen trillen en zagen hun goal afgekeurd worden.

De reden? Een fout die op de corner voorafging aan het doelpunt van de centrale verdediger. Volgens de ref en de VAR maakte Ementa een fout bij de hoekschop, al lijkt de boomlange aanvaller op het eerste zicht weinig te hebben misdaan.

Zulte Waregem ziet doelpunt (onterecht?) afgekeurd worden

Koffi leek een beetje gehinderd te worden door Ementa, maar deed in se niets verkeerd. Dat zagen ook de commentatoren tijdens de wedstrijd tussen Union SG en Zulte Waregem meteen. Toch floot Lothar D'Hondt meteen voor de overtreding en de VAR kwam niet tussen.

"Hij doet niets, Ementa. Hij heeft de handen in de lucht en hij mag daar staan", aldus Frank Boeckx zeer duidelijk over de zaak. "Dit moet bekeken worden door de VAR, want er is geen fout. Ementa doet helemaal niets ..."

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Supporters begrijpen niets van beslissing om doelpunt Kiilerich af te keuren

En ook de fans waren meteen zeer streng voor de keuze van Lothar D'Hondt. Zij zien er al meteen een complot in tegen Club Brugge of andere ploegen, waarbij Union SG zijn "punten zou moeten gaan kopen om het spannend te houden."

Wat vonden jullie van de zaak: geldig doelpunt of terecht afgekeurd? Laat het ons zeker weten in de poll en de reacties, terwijl wij reacties verzamelen van de spelers en coach van Essevee over dit afgekeurde doelpunt. "We zijn tevreden met een punt op Union, maar het is frustrerend dat we niet wonnen. We tasten nog wat in het duister over de reden waarom het doelpunt werd afgekeurd", aldus Steve Colpaert alvast. De T2 moest de honneurs waarnemen na een rode kaart voor Beale.

Was dit een geldig doelpunt?

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