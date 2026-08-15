🎥 Systeem met challenges meteen in de fout? Dender komt met opvallende beelden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 8 reacties
🎥 Systeem met challenges meteen in de fout? Dender komt met opvallende beelden
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Niet enkel in de Jupiler Pro League werd vrijdagavond gevoetbald, dat was ook het geval in de Challenger Pro League. En dat leverde ook meteen een aantal interessante resultaten op. Ook het nieuwe systeem met challenges werd meteen getest en in uitvoering gebracht.

Aernout Van Lindt

Dender gaat meteen in tegenaanval met eigen beelden

FCV Dender EH ging vrijdagavond met 1-0 onderuit bij Sporting Hasselt. Over dat duel zal er nog veel te doen zijn. En dan zeker over een aantal van de challenges die in de wedstrijd meteen werden gebruikt op speeldag 1 in het nieuwe systeem in de Challenger Pro League.

Eerst kon Sporting Hasselt een challenge met vrucht gebruiken, waardoor hun doelpunt bleef staan en het 1-0 werd voor de Limburgers. Daarna wilde Dender de gelijkmaker ook al afdwingen via een challenge, maar de beelden zouden geen uitsluitsel geven over of de bal over de lijn was of niet. Waarop Dender nu via de sociale media met eigen beelden is gekomen. Zegt u het maar ...

Niet enkel in de Jupiler Pro League werd vrijdagavond gevoetbald, dat was ook het geval in de Challenger Pro League. En dat leverde ook meteen een aantal interessante resultaten op. Ook het nieuwe systeem met challenges werd meteen getest en in uitvoering gebracht.

De Challenger Pro League is opnieuw begonnen. In Hasselt stond een interessant duel op het programma door twee nieuwkomers in de CPL. Sporting Hasselt promoveerde als kampioen uit de Eerste Amateurklasse, FCV Dender EH degradeerde vanuit de Jupiler Pro League.

Een nieuwigheid in de Challenger Pro League dit seizoen is dat de teams gebruik kunnen maken van een aantal challenges per helft. Op die manier kunnen zij dus de assistentie van de VAR inroepen, een systeem dat lijkt op dat uit het hockey.

Sporting Hasselt - Dender 1-0

De eerste FVS-interventie heeft maar een paar minuten op zich laten wachten. Dierckx leek te gaan scoren, maar vond de doelman op zijn weg. Daarna kon Van Keymolen in de herneming alsnog de 1-0 tegen de touwen schieten.

De vlag ging de lucht in en zo ging het feestje aanvankelijk niet door, maar dat werd door de coach van Hasselt betwist. En hij kreeg uiteindelijk gelijk, want Dierckx stond géén buitenspel. De 1-0 bleef zo alsnog op het scorebord.

Het was meteen de ruststand en uiteindelijk bleek het ook de eindstand te zijn in een toch wel pittig duel tussen beide teams. Al had het ook anders kunnen lopen, want iets voor de rust leken ook de Oost-Vlamingen te scoren. 

De bal die via de lat terug het veld in kaatste was echter niet over de lijn en ook na het bekijken van de beelden kon het tegendeel niet (met zekerheid) worden vastgesteld. De 1-0 bleef zo op het bord staan, een knappe overwinning meteen voor de promovendus.

Seraing - Lokeren 0-2

In de tweede wedstrijd van vrijdagavond speelde Seraing in eigen huis tegen Sporting Lokeren. Palacios en Mabanza konden in tien dolle minuten in de eerste helft meteen voor een 0-2 voorsprong zorgen. De tweede helft veranderde daar niets meer aan.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Seraing
Sporting Hasselt

Meer nieuws

Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter"

Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter"

14:00
LIVE - Transfernieuws 15/8: nieuws over Rodri, Stassin én Balikwisha

LIVE - Transfernieuws 15/8: nieuws over Rodri, Stassin én Balikwisha

13:45
Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp) overbodig bij Celtic: drie opvallende pistes duiken op

Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp) overbodig bij Celtic: drie opvallende pistes duiken op

13:30
LIVE: Veel vragen voor Genk en Westerlo na pijnlijke openingsspeeldag

LIVE: Veel vragen voor Genk en Westerlo na pijnlijke openingsspeeldag

12:30
DONE DEAL: KV Mechelen slaat toe

DONE DEAL: KV Mechelen slaat toe

11:00
11
'Club Brugge wil verrassen en Belg na halfjaar al terughalen naar de JPL'

'Club Brugge wil verrassen en Belg na halfjaar al terughalen naar de JPL'

12:50
"Anderlecht moet Club Brugge kietelen en zeker tweede voor Union SG worden"

"Anderlecht moet Club Brugge kietelen en zeker tweede voor Union SG worden"

12:30
8
Is dit het geheime recept van nieuwe Anderlechttrainer Bruno? Reactie

Is dit het geheime recept van nieuwe Anderlechttrainer Bruno?

12:00
'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'

'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'

11:20
LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

10:45
DONE DEAL: Union SG breekt absoluut record en haalt 28 miljoen binnen

DONE DEAL: Union SG breekt absoluut record en haalt 28 miljoen binnen

10:30
8
LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

10:15
Supporters Gent met duidelijk spandoek, Deschacht merkt iets op: "Successupporters"

Supporters Gent met duidelijk spandoek, Deschacht merkt iets op: "Successupporters"

10:00
7
Bijna rond: speler KV Kortrijk trekt naar Monaco

Bijna rond: speler KV Kortrijk trekt naar Monaco

09:30
'KRC Genk legt opnieuw miljoenen op tafel voor JPL-smaakmaker'

'KRC Genk legt opnieuw miljoenen op tafel voor JPL-smaakmaker'

09:00
1
Standard heeft een probleem: overbodige speler slikt ferme domper

Standard heeft een probleem: overbodige speler slikt ferme domper

08:30
Sam Baro laat geen twijfel bestaan over de doelen van KAA Gent

Sam Baro laat geen twijfel bestaan over de doelen van KAA Gent

08:00
4
Véél lekkers: Club, Union, Anderlecht, STVV (en Gent?) weten stilaan aan wat ze zich mogen verwachten

Véél lekkers: Club, Union, Anderlecht, STVV (en Gent?) weten stilaan aan wat ze zich mogen verwachten

07:00
1
Absolute topdeal? 'Het is Manchester United menens voor speler Club Brugge'

Absolute topdeal? 'Het is Manchester United menens voor speler Club Brugge'

06:30
3
Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

22:46
PRIMEUR: Union SG verliest toptalent aan Spaanse topklasser

PRIMEUR: Union SG verliest toptalent aan Spaanse topklasser

23:00
1
Live. Transfernieuws 14/8: Club Brugge krijgt onverwacht bod op Nicolo Tresoldi

Live. Transfernieuws 14/8: Club Brugge krijgt onverwacht bod op Nicolo Tresoldi

22:20
Stijn Stijnen komt verrassend uit de hoek over Club Brugge

Stijn Stijnen komt verrassend uit de hoek over Club Brugge

21:00
2
RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

20:30
5
DONE DEAL: Standard troeft Anderlecht af voor middenvelder

DONE DEAL: Standard troeft Anderlecht af voor middenvelder

20:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 0-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 16:00 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 16:00 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 20:00 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter" Eldonte Eldonte over "Anderlecht moet Club Brugge kietelen en zeker tweede voor Union SG worden" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over OH Leuven - Club Brugge: - Sv1978 Sv1978 over Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk" Sonic2445 Sonic2445 over 'KV Mechelen slaat toe en plukt verdediger weg bij Dender' dbr1609 dbr1609 over 🎥 Consternatie in Hasselt - Dender, systeem met challenges meteen massaal gebruikt JaKu JaKu over Stijn Stijnen komt verrassend uit de hoek over Club Brugge Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Sam Baro laat geen twijfel bestaan over de doelen van KAA Gent Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Supporters Gent met duidelijk spandoek, Deschacht merkt iets op: "Successupporters" Pogi Pogi over Union SG - Zulte Waregem: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved