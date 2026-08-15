🎥 Systeem met challenges meteen in de fout? Dender komt met opvallende beelden

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Niet enkel in de Jupiler Pro League werd vrijdagavond gevoetbald, dat was ook het geval in de Challenger Pro League. En dat leverde ook meteen een aantal interessante resultaten op. Ook het nieuwe systeem met challenges werd meteen getest en in uitvoering gebracht.