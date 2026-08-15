Absolute topdeal? 'Het is Manchester United menens voor speler Club Brugge'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Absolute topdeal? 'Het is Manchester United menens voor speler Club Brugge'
Foto: © photonews
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Joaquin Seys staat nadrukkelijk op de radar van de Engelse top. Manchester United, Arsenal, Aston Villa en Newcastle United? Het zijn maar vier van de grotere clubs die wel wat zien in de 21-jarige Rode Duivel. Zeker The Mancunians worden steeds nadrukkelijker in hun interesse.

Seys maakte vorig seizoen grote indruk bij Club Brugge. Zijn prestaties bleven ook buiten België niet onopgemerkt. Dat hij bovendien op het WK nog even Lamine Yamal in de achterzak stak in het laatste halfuur van de kwartfinale is koren op de molen voor de geïnteresseerde clubs.

Blauw-zwart wil een aantal van zijn spelers eigenlijk liever niet kwijt. Daar hoort Tresoldi bij, maar eigenlijk ook Joaquin Seys. Al zal een en ander er mogelijk ook vanaf hangen met hoeveel geld de geïnteresseerde clubs komen wapperen.

Wat gaat Club Brugge doen met de interesse in Seys?

Want de onderhandelingspositie van Club Brugge in het verhaal is heel goed met ook nog een langdurig contract voor Seys op Jan Breydel, maar voor de juiste prijs is alles en iedereen te koop. Zeker nu Manchester United steeds nadrukkelijker wordt in de interesse.

De Engelse recordkampioen is op zoek naar een oplossing voor de lange termijn op de flank en ziet in de Bruggeling een speler die zowel defensief betrouwbaar als technisch sterk is. En Seys lijkt daarbij een absolute topaanwinst te moeten gaan worden.

Club Brugge mag zich aan officieel bod verwachten van Manchester United

“We praten veel met de spelers. Ik ben trots dat ze in de belangstelling staan, al weten we niet altijd wat er nu juist klopt of niet", liet Ivan Leko noteren op zijn persconferentie. Ook de coach van Club Brugge hoopt natuurlijk dat er niet te veel sterkhouders meer zullen vertrekken op Jan Breydel.

Of dat ze afdoende worden vervangen. De voorbije weken gaf Club Brugge al 42 miljoen euro uit aan spelers, maar haalden ook al bijna het dubbele in huis. Volgens The Mirror komt er binnenkort een officieel bod van Manchester United op Seys.

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