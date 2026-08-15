"Anderlecht moet Club Brugge kietelen en zeker tweede voor Union SG worden"

RSC Anderlecht heeft er al een druk begin van het seizoen opzitten. Zondagmiddag trekt het naar promovendus Beveren en gaat het op zoek naar een 6 op 6 in de competitie. Er is veel veranderd op twaalf maanden in de hoofdstad.

RSC Anderlecht begon vroeg aan het seizoen in de Europa League. Ondertussen hebben ze er daardoor al vijf wedstrijden opzitten. En die wedstrijden verliepen alles bij elkaar toch wel best voorspoedig, te beginnen met de matchen tegen Hammarby.

In Zweden begonnen ze koud aan hun seizoen met een 1-1 gelijkspel, in de thuismatch wisten ze dat helemaal recht te zetten en wonnen ze met 3-1. Tegen PAOK Saloniki werd gewonnen met 0-1 in Griekenland en 3-2 in eigen huis.

RSC Anderlecht begint met 13 op 15 aan het seizoen

Tussendoor werd ook La Louvière opzij gezet in de competitie. Alles samen is dat goed voor een 13 op 15 in de eerste vijf wedstrijden. Een wereld van verschil met twaalf maanden geleden toch wel, toen het veel minder goed liep voor paars-wit.

Toen begonnen ze weliswaar met 6 op 9 in de competitie, maar werd in eigen huis verloren van Zulte Waregem (2-3) en werd Europees een fikse domper geïncasseerd door de uitschakelingen tegen Häcken en later ook AEK Athene.

Hoe ambitieus mag dit RSC Anderlecht zijn of worden?

Dit jaar is er dan toch iets minder druk op de Europese ketel gekomen. Anderlecht is nu al zeker van minstens de League Phase van de Conference League. En dat geeft toch wat rust, al willen ze tegen Kairat Almaty wel de Europa League afdwingen.





Onder nieuwe coach Vitor Bruno wordt meteen iets neergezet, terwijl sterke man Antoine Sibierski op zoek ging, gaat en blijft gaan naar versterkingen. En die nieuwkomers hebben ondertussen ook wel al iets laten zien.

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Het maakt dat RSC Anderlecht ambitieus mag zijn in het nieuwe seizoen. Rest de vraag: hoe ambitieus? Doordat ze een Europese League Phase zullen halen, zullen ze mogelijk ook nog wat punten laten liggen i de Jupiler Pro League. Dat is een 'probleem' dat KRC Genk dit seizoen bijvoorbeeld niet heeft.

Daardoor worden de Limburgers in tegenstelling tot Anderlecht en Gent de topfavoriet voor plaats drie genoemd, op grote afstand van Club Brugge en Union SG. Al zijn er ook analisten die een heel andere mening toegedaan zijn.

"RSC Anderlecht moet mikken op de tweede plaats en voor Union SG eindigen"

De nieuwe coach geeft energie. Dat vindt ook Olivier Deschacht. Het feit dat het stadion helemaal vol zit - in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij KAA Gent - kan ook een boost geven aan de spelers. Radja Nainggolan denkt in Ongefilterd dat Anderlecht dit niet het hele seizoen zal kunnen brengen.

Olivier Deschacht denkt dan weer dat Anderlecht hoog mag mikken: "Het zijn jonge gasten, die gaan beter worden. Sibierski heeft ervoor gezorgd dat er iets staat achteraan. De ambitie? Ze moeten Club Brugge kietelen en zeker voor Union SG eindigen. Ze moeten zeker tweede eindigen."

Angel Redondo en Radja Nainggolan schoten nog net niet uit hun stoel: "Dat kan toch niet? Voor Union eindigen? Tweede worden? Dat klopt toch niet." Waarop Deschacht meteen terugprikte: "Zijn jullie neutraal of niet. Ze moeten Union uitdagen, punt. Als Anderlecht nog niet voor Union eindigt als Khalaili en Promise David vertrekken? Sorry ... Is dat zo raar dat ik dat zeg? We zien elkaar terug in mei ..."