DONE DEAL: Union SG breekt absoluut record en haalt 28 miljoen binnen
Union SG gaat ook deze zomer vermoedelijk opnieuw een aantal van zijn sterkhouders kwijtspelen. Er wordt aan de mouw van Anan Khalaili getrokken. Die leek te gaan vertrekken naar Italië, maar er is ondertussen een pittige kaper op de kust met Tottenham Hotspur. Ook Inter zet nu een stapje verder.
Union SG breekt record: deal is helemaal rond
Union SG heeft een akkoord gevonden voor Anan Khalaili. Hij trekt naar Crystal Palace voor een absoluut recordbedrag. De Brusselaars zouden liefst 28 miljoen euro vangen en dat zou via bonussen nog kunnen oplopen.
De Brusselaars hebben officieel afscheid genomen van hun winger met een bericht dat werd gedeeld op X. "Een Belgische titel, een Belgische beker, twee keer de Supercup. Bedankt voor alles, Anan", namen ze afscheid. Aan Union SG om zo snel als mogelijk uit te gaan pakken met een opvolger voor Khalaili, want de competitie dendert onverminderd verder en dat beseffen Bormans & co maar al te goed.
We've seen Anan Khalaili dominating the wing. 🥹— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 15, 2026
Now he's off to Crystal Palace and the Premier League.
A Belgian title. A Belgian Cup. Two Supercups.
Pace, talent and unforgettable moments on the pitch. A humble and genuine guy off it.
Thank you for everything, Anan.… pic.twitter.com/SpKzetdeuf
Internazionale wil meer medische tests rond Khalaili
Komt de deal van Anan Khalaili van Union SG naar Internazionale dan toch nog op de helling te staan? Volgens Italiaanse bronnen zouden de Milanezen om meer medische testen gevraagd hebben van de speler. Die zouden maandag of dinsdag moeten worden uitgevoerd.
Internazionale en Union SG leken er samen uit te zijn gekomen voor een transfersom van om en bij de 25 miljoen euro, maar mogelijk komt nu een en ander in een ander daglicht te staan. De 21-jarige buitenspeler zal zo’n 25 miljoen euro kosten. Bij Inter ligt er een contract voor vijf seizoenen klaar, maar dat wordt de eerste dagen dus nog niet getekend.
'Como wil deal Khalaili kapen'
Internazionale voert momenteel de forcing voor Khalaili. Maar er zijn kapers op de kust, zo wordt nu gemeld. Volgens Sacha Tavolieri is er een nieuwe kandidaat voor de speler van Union SG opgestaan en dat toch wel heel plots en uit het niets.
De transfergoeroe weet namelijk dat Como plots in de dans is gesprongen. De Italiaanse club zou een huurvoorstel hebben gedaan met verplichte aankoopoptie van maar liefst 27 miljoen euro. Het is afwachten of dit iets aan het dossier zal veranderen. Union SG lijkt vooral zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te willen incasseren om op die manier zeker te zijn van hun geld.
Internazionale roert zich voor Khalaili
De toptransfer voor Union SG lijkt steeds dichterbij te komen. Internazionale roert zich nu ook voor Khalaili en ziet in hem een mogelijke opvolger van Dumfries, die aan een exit wordt gelinkt. Op die manier wordt het voor de Brusselaars steeds moeilijker om er de speler bij te gaan houden.
Union SG betaalde in het verleden 6,5 miljoen euro voor hem, waardoor hij nog steeds de duurste ingaande transfer is. Nu willen ze minstens vier keer zoveel vangen voor de flankverdediger, waardoor hij ook meteen aan uitgaande zijde het tranfsferrecord zou kunnen opleveren. Unon SG wil de geïnteresseerde teams tegen elkaar opzetten.
Union SG gaat ook deze zomer vermoedelijk opnieuw een aantal van zijn sterkhouders kwijtspelen. Er wordt aan de mouw van Anan Khalaili getrokken. Die leek te gaan vertrekken naar Italië, maar er is ondertussen een pittige kaper op de kust met Tottenham Hotspur.
Elk seizoen haalt Union SG topspelers in huis, die ze vaak in exotische of opvallende competities ophalen en later vaak met winst kunnen doorverkopen. Het is niet anders deze zomer, mogen we stilaan gaan vermoeden.
Twee jaar geleden telde Union SG 7,5 miljoen euro neer voor Anan Khalaili van Maccabi Haifa. Ondertussen lijkt hij voor minstens het dubbele daarvan te zullen gaan vertrekken, al willen ze bij Union SG boter bij de vis én het onderste uit de kan.
Transfer van meer dan vijftien miljoen euro?
Anan Khalaili ligt nog twee jaar onder contract op het Dudenpark, met een optie op een extra seizoen. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 18 miljoen euro volgens Transfermarkt en dus mogen ze dromen van een toptransfer.
Ondertussen zou de speler al een persoonlijk akkoord hebben met Napoli. Dat weet Il Mattino. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat hij ook effectief naar Italië zal trekken, want er moet ook nog een akkoord komen op clubniveau.
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Tottenham roert zich en wil deal wegkapen voor neus Napoli
En diverse clubs willen graag Napoli de loef afsteken. Als zij met een beter bod komen bij Union SG, dan kan dat de boel interessant gaan maken. Volgens Het Laatste Nieuws is er nu alvast interesse van Tottenham Hotspur. The Spurs zouden er Khalaili ook heel graag bij willen.
Het opbod tussen de geïnteresseerde clubs kan op die manier stilaan gaan beginnen. Union SG wil veel meer dan vijftien miljoen euro proberen te vangen voor hem en het feit dat er verschillende ploegen achter hem aanzitten kan de onderhandelingspositie van de club ook meteen interessanter maken. De komende dagen en weken zullen we het verder opvolgen wat er gaat gebeuren in dit heet transferdossier.
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