📷 Godts officieel voorgesteld bij PSG

📷 Godts officieel voorgesteld bij PSG
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Ajax en PSG hebben een akkoord bereikt over de transfer van Mika Godts. Het is nu enkel nog afwachten tot de deal officieel bekendgemaakt wordt.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL: Mika Godts naar PSG

Mika Godts maakt officieel de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain. De Franse topclub bevestigde zaterdag de transfer van de 21-jarige Belgische aanvaller. Godts tekende een contract tot medio 2031 en zal in Parijs met rugnummer 22 spelen.

De Leuvenaar doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht en Genk, waarna hij in januari 2023 naar Ajax trok. Daar groeide hij uit tot een belangrijke aanvallende pion. In het seizoen 2025/26 was Godts goed voor liefst 17 doelpunten en 15 assists in 44 wedstrijden. Daarmee schreef hij ook geschiedenis bij Ajax.

Grote stap voor Belgische aanvaller

Godts krijgt nu de kans om zich te bewijzen bij een van de grootste clubs van Europa. “Ik ben ontzettend trots dat ik naar een van de beste clubs ter wereld ga”, reageerde hij.

Ajax en PSG hebben een akkoord bereikt over de transfer van Mika Godts. Het is nu enkel nog afwachten tot de deal officieel bekendgemaakt wordt.

Fabrizio Romano: mondeling akkoord tussen PSG en Ajax voor Mika Godts

Na de transfers van Youri Tielemans naar Manchester United en Romelu Lukaku naar Fenerbahçe lijkt de opvallendste Belgische deal van de zomer nog onderweg. Volgens Fabrizio Romano hebben Paris Saint-Germain en Ajax een mondeling akkoord bereikt over Mika Godts (21). De transferexpert zette er zelfs zijn bekende “Here we go” op.

PSG overtuigt Godts, Ajax hield lang de boot af

PSG lonkt al weken naar de Belgische international van Ajax. Godts sprak recent met Luis Campos in Portugal en liet intern verstaan dat hij graag naar de tweevoudige Europese kampioen wilde. Ajax hield de deur aanvankelijk dicht, ondanks de duidelijke wil van de speler.

Van 40+5 via 50 naar 55 miljoen euro

De Amsterdammers wezen eerst een bod van 40 miljoen euro met 5 miljoen aan bonussen af. PSG kwam terug met een voorstel van 50 miljoen. Ajax mikte op 60 miljoen voor zijn goudhaantje, na een knap seizoen 2025-2026 met 17 goals en 15 assists in 44 duels. Nu lijkt de meet bereikt: 55 miljoen euro zou de deal bezegelen, aldus Romano.

Professioneel tot het einde bij Ajax

Ondertussen bleef Godts zich correct opstellen. Hij startte niet in de openingsspeeldag van de Eredivisie, wat vragen opriep, maar viel wel in en gaf meteen een assist. De flankaanvaller benadrukte nadien dat hij inzetbaar zou blijven zolang hij onder contract stond in Amsterdam. In de Europese voorrondes van de Conference League was hij ook al bepalend met één goal en twee assists in drie matchen.

Godts Mika
© photonews

Officiële afronding in aantocht

De verwachting is dat alles de komende dagen wordt afgerond en aangekondigd. Het zou niet verbazen als Ajax hem dit weekend aan de kant houdt. De Belg, sinds maart international met twee caps, zet zo een forse stap in zijn loopbaan richting het Parc des Princes.

Wat wacht Godts in Parijs?

Bij PSG wacht stevige concurrentie, met toppers als Khvicha Kvaratskhelia en Ousmane Dembélé in dezelfde sector. Toch lijkt dit sportief gezien een kans die hij niet wilde laten schieten. Gezien het drukke schema in Ligue 1 en Europa liggen speelminuten voor het grijpen voor wie elke trainingskans vastpakt.

Goed nieuws voor de Rode Duivels

Ook Mark Van Bommel kan glimlachen: vanaf september krijgt de bondscoach er nog een speler bij die wekelijks op het hoogste Europese niveau actief is. Voor Godts, die door Rudi Garcia nog werd gepasseerd voor het WK 2026, lonkt zo een herkansing om zich stevig in de kern van de Rode Duivels te nestelen zodra de interlands hervatten.

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