'KV Mechelen slaat toe en plukt verdediger weg bij Dender'

FCV Dender EH verloor vrijdagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Sporting Hasselt met 1-0. Opvallend was dat er van Luc Marijnissen geen spoor was bij de bezoekers. Die lijkt op weg naar een transfer en gaat zo in de Jupiler Pro League blijven.

KV Mechelen blijft zoeken naar versterking centraal achterin. Na de komst van Leo Hjelde blijft Luc Marijnissen van FCV Dender EH op de radar staan en die deal zou nu in een beslissende fase aan het komen zijn.

De speler zat alvast niet in de kern van Dender op bezoek bij Sporting Hasselt vrijdagavond. Cools, De Kerf en Szulc waren de verdedigers van dienst in een opvallend onbrede kern bij de Oost-Vlamingen. Dender heeft duidelijk zelf ook versterking nodig.

Medische testen voor Luc Marijnissen bij KV Mechelen

Misschien dat het geld dat ze krijgen voor Luc Marijnissen kan worden geïnvesteerd in het kopen van nieuwe spelers. Volgens Het Nieuwsblad is de transfer van de centrale verdediger naar KV Mechelen in ieder geval nakend.

Hij legde vrijdagavond zijn medische testen met vrucht af en er ligt een contract tot juni 2030 klaar voor Luc Marijnissen. Op die manier gaat de centrale verdediger in de Jupiler Pro League kunnen blijven en ook Lierse profiteert mee.

Lierse profiteert mee van deal Marijnissen

Marijnissen maakte pas vorige zomer de overstap naar Dender. De club betaalde toen 300.000 euro aan Lierse om hem binnen te halen. Dat bleek een goede investering, want zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt intussen op 1,5 miljoen euro geschat.





En Lierse gaat voor de transfer nog zo'n 100.000 euro vangen, omdat ze een percentage op de meerwaarde bij doorverkoop hebben weten te bedingen vorig jaar. De speler heeft er ondertussen al 39 wedstrijden op het hoogste niveau opzitten en lijkt klaar voor een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Mechelen verloor op speeldag 1 op bezoek bij KV Mechelen, Fred Vanderbiest en Myron van Brederode spraken toen ook al over versterking die nodig was.