Lierse ziet vaste waarde vertrekken na twee seizoenen op het Lisp

Lierse ziet Hugo Masaki deze zomer vertrekken. De 22-jarige linksachter maakt de overstap naar UD Leiria, een club uit de Portugese tweede klasse. Voor Masaki komt er zo na twee seizoenen een einde aan zijn periode aan het Lisp, waar hij zich vooral afgelopen seizoen in de basis wist te spelen.

Lierse bevestigde de transfer via Facebook en liet weten dat er een akkoord werd bereikt met UD Leiria. Over de exacte transfersom werd niets bekendgemaakt. Volgens Transfermarkt wordt de marktwaarde van Masaki momenteel op 350.000 euro geschat.

Van Union naar vaste waarde bij Lierse

Masaki kwam in 2024 bij Lierse terecht nadat hij voordien in de jeugdopleiding van Union SG actief was. Bij de Pallieters kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen in het seniorenvoetbal en uiteindelijk verzamelde hij 45 officiële wedstrijden voor de club.

Een doelpunt zat daar niet tussen, maar vooral afgelopen seizoen groeide Masaki uit tot een speler die vaak aan de aftrap verscheen. Zijn prestaties hebben hem nu een volgende stap opgeleverd. Bij UD Leiria krijgt hij de kans om voor het eerst buiten België aan de slag te gaan. De Portugese club komt uit op het tweede niveau en haalt met Masaki een jonge linksachter binnen die al behoorlijk wat ervaring heeft opgedaan in het Belgische profvoetbal.

Ook wijzigingen in de technische staf

Maar niet alleen op spelersvlak beweegt er iets bij Lierse. De club maakte op de eigen website ook enkele veranderingen binnen de technische staf bekend.

Na het vertrek van Flavien Le Postollec schuift Bernd Brughmans door naar de functie van T2. Daarnaast maakt Kurt Van Gysel de overstap vanuit de jeugdopleiding naar de A-kern. Hij wordt de nieuwe keeperstrainer van het eerste elftal.





Lierse ziet dus niet alleen Masaki vertrekken, maar voert tegelijk ook intern enkele wijzigingen door. Voor de Belgische linksachter begint intussen een nieuw hoofdstuk in Portugal. Na twee seizoenen aan het Lisp moet hij bij UD Leiria proberen verder te bouwen op de basisplaats die hij afgelopen seizoen bij Lierse veroverde.