LIVE - Transfernieuws 15/8: nieuws over Rodri, Stassin én Balikwisha

Redactie
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LIVE - Transfernieuws 15/8: nieuws over Rodri, Stassin én Balikwisha
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Michel-Ange Balikwisha op weg naar nieuwe club

Michel-Ange Balikwisha, die in 2021 voor vijf miljoen euro van Standard naar Antwerp trok – en vier jaar later (afgelopen zomer) voor hetzelfde bedrag van Antwerp naar Celtic Glasgow – heeft bij de Schotse grootmacht nooit echt zijn draai gevonden.

Met slechts drie basisplaatsen en ongeveer tien invalbeurten vóór januari, kwam de 25-jarige Congolese linksbuiten tot slechts 398 speelminuten in alle competities, alvorens hij voor de tweede seizoenshelft aan de kant werd geschoven. Michel-Ange Balikwisha moet – en zal – Celtic Glasgow verlaten. De strijd om zijn handtekening ligt open. Monza, Basel en Elversberg hebben zich al geroerd voor de speler.

Aernout Van Lindt

Hoe moet het nu verder met Suzuki?

PSG heeft Suzuki (met een verleden bij STVV) in huis gehaald. Maar de vraag was of hij snel tot spelen zou komen. En dus was er een plan om Suzuki meteen opnieuw te verhuren, zodat hij bij een topclub kon doorgroeien zonder direct op weinig speeltijd te stranden. Juventus werd als meest voor de hand liggende bestemming genoemd — een mooi compromis: Suzuki verder ontwikkelen in Italië, Juventus haalt voor relatief weinig geld een keeper met veel potentieel en PSG houdt controle over zijn toekomst.

Uiteindelijk liep die constructie spaak. Volgens de Franse journalist Guillaume Pacini, die het Italiaanse voetbal voor Eurosport volgt, weigerde PSG alsnog om Suzuki aan Juventus uit te lenen. De Japanse doelman zou zondag zijn medische keuring ondergaan, maar het bestuur van PSG wil eerst afwachten of Lucas Chevalier al dan niet blijft.

Aernout Van Lindt

La Louvière heeft ook aanwinst nummer zestien binnen

La Louvière maakte vrijdag ook de komst van Marius Courcoul bekend. Hij is zo al de zestiende versterking van deze mercato. De Franse middenvelder wordt gehuurd van Angers met een optie tot aankoop. Courcoul trok in 2020 van Stade Lavallois naar Angers om er zijn opleiding af te ronden.

Kapitein van Frankrijk U19 met Ligue 1-minuten

Courcoul is een 19-jarige defensieve middenvelder, vaste naam in de Franse jeugdselecties (meer dan 30 interlands sinds de U16) en aanvoerder bij de U19. In de Ligue 1 kwam hij al 26 keer in actie, goed voor net geen 700 speelminuten. Hij gold vaak als invaller, maar proefde wel al ruimschoots van het profcircuit.

Volgens referentiesite Transfermarkt wordt Courcoul op 2,5 miljoen euro geschat. Daarmee is hij meteen de meest waardevolle speler in de kern van RAAL La Louvière. Een jonge speler met serieuze marge die, als hij zich snel thuis voelt, onze competitie mee kan kleuren.

Aernout Van Lindt

Ook Hull City roert zich voor Stassin

Lucas Stassin lijkt op weg naar de uitgang bij AS Saint-Étienne. Na een volledig jaar in de Ligue 2 en een korte invalbeurt van iets meer dan een halfuur in deze jaargang 2026-2027, kan de Belgische spits nog voor het sluiten van de zomermercato vertrekken.

Steeds meer interesse voor Lucas Stassin

Stassin is 21 en kreeg al één cap bij de Rode Duivels en hij blijft belangstelling wekken. Na de gemiste promotie lijken Les Verts nu meer bereid om mee te werken aan een transfer. Dat promotieticket was vorig jaar nog de grootste reden om Stassin koste wat kost in het Stade Geoffroy-Guichard te houden.

De voorbije dagen dook ook Benfica op als geïnteresseerde partij. De Portugese topclub volgt de situatie van dichtbij, maar heeft nog geen concrete stap gezet. Dat getalm kan in het voordeel spelen van een nieuwe kandidaat die nu stevig doorzet. Volgens Foot Mercato heeft Hull City, nieuwkomer in de Premier League, Stassin hoog op de lijst staan. 

'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'

Union SG anticipeert op vertrek van Khalaili en richt daarvoor zijn pijlen op Denzel De Roeve. De ex-speler van Club Brugge staat al een paar weken in de belangstelling van de Brusselaars en nu zouden ze een versnelling hoger willen schakelen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

NIce maakt werk van ... Axel Witsel

Na weken waarin het opvallend stil bleef rond zijn toekomst, duikt er nu een concreet spoor op voor gewezen Rode Duivel Axel Witsel. Volgens RMC Sport staat Witsel op de shortlist van OGC Nice. De club uit de Ligue 1 is op zoek naar ervaring, zeker nu aanvoerder Dante Bonfim zijn schoenen aan de haak heeft gehangen. In Nice zouden ze die ervaring dus kunnen vervangen met een andere ex-Standard-speler.

De puzzelstukken lijken bovendien te passen. Nice moet het doen zonder de geblesseerde Olivier Abergel en zag Charles Vanhoutte vertrekken naar Feyenoord. Witsel kan in dat plaatje een flexibel profiel zijn: een speler die zowel in het centrum van het middenveld als in de as van de defensie uit de voeten kan. Net die veelzijdigheid maakte hem de voorbije jaren ook bij club en land waardevol.

DONE DEAL: KV Mechelen slaat toe

FCV Dender EH verloor vrijdagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Sporting Hasselt met 1-0. Opvallend was dat er van Luc Marijnissen geen spoor was bij de bezoekers. Die lijkt op weg naar een transfer en gaat zo in de Jupiler Pro League blijven. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Strijd om Rodri barst compleet los

Volgens The Independent is het FC Barcelona menens in de strijd om Rodri. Ze zouden er graag de Spanjaard bij hebben en over gaan nemen van Manchester City, al zijn ze natuurlijk niet de enige gegadigde. Eerder sprong ook al Real Madrid in de bres.

Men bereidt momenteel een derde bod voor van zo'n 70 miljoen euro, maar The Citizens willen nog wat meer uit de brand slepen en dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd in de zaak. De speler is alvast in Manchester en zal na zijn vakantie gewoon aansluiten bij Manchester City.

Standard heeft een probleem: overbodige speler slikt ferme domper

Thomas Henry, vorig seizoen uit de selectie gezet door Vincent Euvrard en later door de clubleiding, hoort ook dit seizoen 2026-2027 nog steeds niet bij de plannen van Standard. Hij ging normaal gezien andere oorden opzoeken, maar is nu niet door de medische testen geraakt. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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